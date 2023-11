Kanada przekaże Ukrainie 11 tys. karabinów i 9 mln sztuk amunicji. Ponad 13,5 tys. osób powróciło od lipca na Ukrainę jedynym korytarzem humanitarnym z Rosji, który funkcjonuje w obwodzie sumskim – poinformowało ukraińskie ministerstwo integracji tymczasowo okupowanych terytoriów. Rosyjskie wojska okupacyjne na południu Ukrainy zaatakowały bibliotekę dziecięcą w Chersoniu - poinformował szef władz wojskowych obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin. W ciągu ostatniej doby na miasto spadło 91 pocisków. W tym artykule znajdziesz najważniejsze wydarzenia związane z konfliktem w Ukrainie z piątku 24 listopada.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze na froncie pod Bachmutem / DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU AGENCY / PAP/Abaca

23:34

Ukraina przygotowuje reformę programu mobilizacji poborowych do służby wojskowej - zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jak zaznacza agencja Reutera, w trwającej od lutego 2022 r. wojnie z Rosją Kijów nie ujawnia strat po swojej stronie.

Plan reformy zostanie opracowany i będą tam wszystkie odpowiedzi, których potrzebujemy. W przyszłym tygodniu zobaczę ten plan - zapowiedział na konferencji prasowej w Kijowie prezydent Zełenski.

22:39

Zwycięstwo prawicowej i antyislamskiej Partii Wolności (PVV) w wyborach parlamentarnych to zła wiadomość dla Ukrainy. Partia Geerta Wildersa wprawdzie potępiła rosyjską inwazję, jednak jest przeciwko dostawom broni dla Ukrainy i chce wstrzymania pomocy finansowej.

Według b. szefa MSZ Wopke Hoekstry PVV to "tuba Putina" w holenderskim parlamencie.

Holandia pod przewodnictwem ustępującego premiera Marka Ruttego to jeden z najważniejszych sojuszników Ukrainy. Haga pomaga Kijowowi na wiele sposobów, przekazując miliardy euro na broń, pojazdy, a wkrótce także myśliwce F-16.

"Rosyjski agresor bezprawnie najechał Ukrainę. Nie chcemy wysyłać na Ukrainę naszych pieniędzy i sprzętu obronnego, takiego jak F16; zachowajmy je dla naszych własnych sił zbrojnych" - to fragment programu wyborczego Partii Wolności, która zdecydowanie zwyciężyła w wyborach do izby niższej parlamentu (Tweede kamer), które odbyły się w środę.

22:08

Podczas zakończonego w piątek w St. John's szczytu, Kanada i Unia Europejska zadeklarowały dalszą współpracę na rzecz Ukrainy.

W komunikacie podkreślono, że Kanada i UE będą dążyć do przywrócenia pokoju na Ukrainie "na bazie prawa międzynarodowego, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach". Zapowiedziano dalsze wsparcie dyplomatyczne, wojskowe, w tym w czasie, zanim Ukraina dołączy do wspólnoty euroatlantyckiej, oraz udział w odbudowie Ukrainy.

Premier Justin Trudeau powiedział podczas konferencji prasowej, że Kanada przekaże Ukrainie 11 tys. karabinów i 9 mln sztuk amunicji. Jak podano, Kanada i UE będą poszukiwać rozwiązań dla sektora rolnego na Ukrainie, w tym ułatwień eksportu zbóż i produktów rolnych do krajów trzecich.

21:26

Ukraiński PKB w okresie od stycznia do października wzrósł 5,5 proc. w relacji rok do roku - informuje agencja Reutera powołując się na dane resortu gospodarki w Kijowie. W październiku ten wzrost przyspieszył do 10,5 proc. (miesiąc do miesiąca).

Według ministerstwa, lepsze wyniki są możliwe dzięki wysokiemu tempu zbiorów oraz działaniu korytarza eksportu zboża przez Morze Czarne.

20:47

Między Waszyngtonem i Berlinem istnieje tajne porozumienie, na mocy którego Zachód chce wymóc na Ukrainie rozpoczęcie negocjacji pokojowych. W tym celu władze Niemiec i USA "umówiły się" na dostarczanie Kijowowi tylko takich ilości broni, które umożliwią skuteczne bronienie się przed inwazją, ale nigdy nie pozwolą na przechylenie szali na stronę ukraińską. Do takich informacji dotarli dziennikarze niemieckiego "Bilda".

18:19

Awdijiwka już jest prawie starta z powierzchni ziemi - ocenił Witalij Barabasz, mer tego miasta w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, cytowany przez ukraińską redakcję Radia Swoboda. Jak dodał, zniszczenia w Awdijiwce są już większe niż te w Bachmucie.

Barabasz poinformował, że rosyjskie siły codziennie atakują miasto z artylerii, prowadząc dziesiątki zmasowanych ostrzałów. Prowadzone są też ataki lotnicze.



18:08

Okupacyjna administracja zajętej przez Rosję części obwodu chersońskiego na południu Ukrainy usuwa pomniki upamiętniające ofiary Wielkiego Głodu - informuje portal Ukrainska Prawda.

Serwis podaje, powołując się na informacje okupacyjnej administracji, że w rejonie heniczeskim w obwodzie chersońskim rosyjskie siły zdemontowały 14 pomników ofiar Hołodomoru.

17:03

650 tys. mężczyzn w wieku poborowym wyjechało z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciw Ukrainie - poinformowało BBC, powołując się na dane Eurostatu. Statystyka ta nie pokazuje, ilu mężczyzn wyjechało legalnie, np. jako ojcowie co najmniej trójki dzieci czy inwalidzi 2. grupy.

15:52

Ponad 13,5 tys. osób powróciło od lipca na Ukrainę jedynym korytarzem humanitarnym z Rosji, który funkcjonuje w obwodzie sumskim - poinformowało ukraińskie ministerstwo integracji tymczasowo okupowanych terytoriów.

Korytarz humanitarny funkcjonuje na przejściu Kołotiłowka-Pokrowka na granicy rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego i ukraińskiego obwodu sumskiego. Przejście działa tylko w jedną stronę; nie można tamtędy wyjechać do Rosji.

Dla osób, które przekraczają tam granicę, zorganizowano centrum tranzytowe, miejsce, w którym można się ogrzać i schron.

15:46

Mieszkaniec Berysławia w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy został ranny, gdy z rosyjskiego drona zrzucono na niego ładunek wybuchowy. Do ataku doszło, gdy mężczyzna szedł rano do domu ze sklepu - poinformowały na Facebooku władze regionu.

Poszkodowanym jest 45-letni mieszkaniec Berysławia. Prócz obrażeń od eksplozji ma złamaną rękę i uraz nogi.

14:58

Wzmocnienie obrony powietrznej, bezpieczeństwo energetyczne i konfiskata zamrożonych aktywów rosyjskich były głównymi tematami rozmów, które przeprowadzili w Kijowie premierzy Ukrainy i Litwy - Denys Szmyhal i Ingrida Szimonyte.

Jesteśmy wdzięczni rządowi Litwy za stanowisko, że odbudowa Ukraina powinna być prowadzona już dziś. (...) Odrębnym omówionym blokiem było sprzyjanie euroatlantyckiej i europejskiej integracji Ukrainy. Na obu tych kierunkach cieszymy się pełnym poparciem litewskiego rządu - podkreślił ukraiński premier. Podczas spotkania z premier Litwy Ingridą Szymonyte podziękowałem za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby o przekazanie Ukrainie systemów do walki radioelektronicznej produkcji litewskiej dla przeciwdziałania rosyjskim dronom - relacjonował.

12:20

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała członka zdelegalizowanej Partii Regionów, który w zamian za stanowisko w okupacyjnej administracji w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy wydał swojego ojca rosyjskim najeźdźcom - poinformowała w piątek SBU na swojej stronie internetowej.

Funkcjonariusze SBU zatrzymali zastępcę jednej z rad wiejskich w obwodzie chersońskim, który stanął po stronie wroga podczas ustanawiania w tym regionie władzy okupacyjnej z nadania Moskwy. Mężczyzna był członkiem zdelegalizowanej na Ukrainie prorosyjskiej Partii Regionów.



11:20

"Barbarzyńcy zniszczyli chersoński księgozbiór, który przez lata cieszył najmłodszych i ich rodziców. Najważniejsze, że ludzie nie ucierpieli. A ściany na pewno odremontujemy!" - zapewnił Prokudin na Telegramie. Urzędnik przekazał, że w ciągu ostatniej doby kontrolowana przez Ukrainę część obwodu chersońskiego została ostrzelana 119 razy. Na sam Chersoń spadło 91 pocisków.





10:20

Zarówno wojska rosyjskie na Ukrainie, jak też siły ukraińskie nadal ponoszą poważne straty daleko za linią frontu w wyniku przeprowadzanych przez przeciwnika precyzyjnych ataków z wykorzystaniem pocisków dalekiego zasięgu - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej powiadomiono, że 10 listopada prawdopodobnie ponad 70 rosyjskich żołnierzy zginęło w ataku na konwój ciężarówek, przeprowadzonym 23 km za linią frontu we wsi Hładkiwka w obwodzie chersońskim.

Kilka dni później, 19 listopada, uderzenie na rosyjskich żołnierzy, biorących udział w ceremonii wręczenia nagród lub koncercie w Kumaczowem, 60 km w głąb terytorium kontrolowanego przez Rosję, prawdopodobnie skutkowało dziesiątkami ofiar śmiertelnych.