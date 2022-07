Koncerny naftowe w USA odnotowały w ostatnim kwartale bezprecedensowe zyski, do czego przyczynił się kryzys energetyczny wywołany wojną na Ukrainie. Dochody firm ExxonMobil i Chevron za drugi kwartał 2022 roku wyniosły odpowiednio 17,85 mld dol. i 11,62 mld dol. - podaje w piątek AP.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym samym kwartale rok wcześniej ExxonMobil zarobił 4,69 mld dol., a Chevron 3,08 mld dol.

Również brytyjski Shell, który wyniki za ostatni kwartał przedstawił dzień wcześniej, odnotował rekordowy zysk - 11,5 mld dol. W analogicznym okresie ubiegłego roku Shell zarobił 5,5 mld dol.

Dochody koncernów naftowych napędzają zarówno bardzo wysokie ceny ropy, jak i znacznie zwiększony popyt na gaz LNG, co wiąże się z sankcjami nałożonymi na Rosję po inwazji na Ukrainę - wyjaśnia Associated Press.

Exxon Mobil podniósł produkcję, gdy cena ropy przekroczyła 100 dol. za baryłkę, zwiększył też inwestycje w produkcję LNG.

W USA za bardzo wysokie ceny paliw odpowiada też fakt, że przez dwa lata pandemii zmniejszyła się liczba działających w kraju rafinerii - podaje AP.

We wtorek Biały Dom ogłosił, że sprzeda kolejne 20 mln baryłek ropy naftowej z rezerwy strategicznej. Oznacza to, że razem z zapowiedzianymi wcześniej 180 mln baryłek, USA wypuszczą na rynek 200 mln baryłek ropy. To piąta sprzedaż ropy z rezerw mająca przeciwdziałać wysokim cenom surowca w następstwie rosyjskiej agresji, a proces ten będzie kontynuowany przez "kilka kolejnych miesięcy".