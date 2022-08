Zyski rosyjskich przedsiębiorstw mimo zachodnich sankcji związanych z agresją na Ukrainę wzrosły w II kwartale tego roku o jedną czwartą – poinformowała w piątek agencja Bloomberg.

Ulice Moskwy / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Zgodnie z obliczeniami Sbierbanku, na podstawie danych Rosstatu, zysk rosyjskich firm podskoczył do 9,5 bln rubli (144 mld dolarów). Przy tym wzrost w stosunku do II kwartału 2021 roku przekroczył wzrost cen artykułów spożywczych o 17 proc.



Sektor produkcyjny, który szczególnie dużo stracił na zakazie importu kluczowych komponentów, mimo wszystko miał zyski na poziomie 44 proc. ubiegłorocznych.



Natomiast np. zyski branży transportowej wzrosły o 168 proc. Wzrost dochodów zanotowały też budownictwo, hotelarstwo i sektor gastronomiczny, co analitycy wyjaśniają tym, że w wyniku ograniczenia międzynarodowego transportu lotniczego Rosjanie zostali w kraju.



Na skutek spadku sprzedaży o 13 proc. obniżyły się zyski handlu hurtowego i detalicznego. W sektorze IT, skąd masowo wycofały się zachodnie firmy, zyski spadły o 48 proc.