Hiszpańskie władze poinformowały, że w porcie w Tarragonie tymczasowo zarekwirowały superjacht "Crescent" – podaje Reuters. Według policyjnego źródła warta 600 milionów dolarów jednostka należy do Igora Sieczina, przyjaciela Władimira Putina i szefa Rosnieftu.

Jacht ma 135 metrów długości. Eksperci uważają, że jest jednym z największych na świecie. Pływał pod banderą Kajmanów.

Do Hiszpanii dotarł z Włoch w listopadzie 2021 roku.

Wcześniej, we Francji władze przejęły jacht "Amore Vero", który również należy do Igora Sieczina. Ta luksusowa jednostka ma na pokładzie jacuzzi, basen i lądowisko dla helikopterów.

Igor Sieczin to przyjaciel Władimira Putina. W czasach, gdy Władimir Putin był merem Peterburga, Sieczin pełnił funkcję szefa jego kancelarii. Podobnie jak on pracował dla KGB i dzięki lojalności wobec dawnego przełożonego z Petersburga został rosyjskim "naftowym królem". Stoi na czele naftowego potentata, firmy Rosneft, jednego z największych przedsiębiorstw surowcowych świata. Uważany jest nieoficjalnie za drugą postać w Rosji. Jeszcze mniej oficjalnie nazywany jest "Vaderem rosyjskiej polityki".

Oligarchowie na celowniku

W Hiszpanii też zatrzymano nie tylko jacht Sieczina. Wczoraj tymczasowo zarekwirowano jednostkę "Lady Anastasia", której właścicielem jest objęty sankcjami Aleksander Michiejew. Oligarcha jest szefem rosyjskiego państwowego eksportera broni i sprzętu wojskowego Rosoboroneksportu.

48-metrowy jacht nie może opuścić mariny na Majorce. Pływa pod banderą Sant Vincent i Grenadyny.

Wcześniej doszło do zatrzymania jachtu w Barcelonie. Według policji jednostka należy do Siergieja Czemiezowa, który jest szefem korporacji zbrojeniowej Rostec. Zarekwirowana tymczasowo jednostka o długości 85 metrów to "Valerie". Jej wartość szacowana jest na 140 mln dolarów.

Czemiezow wraz z rodziną znalazł się w marcu także na liście sankcyjnej władz USA w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Na tej samej liście umieszczono też m.in. rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa oraz powiązanego z tzw. grupą Wagnera Jewgienija Prigożyna.

Jacht został przejęty na mocy decyzji urzędników hiszpańskiego ministerstwa transportu.