Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad pół roku. Zniszczenia są ogromne. 1200 polskich firm zgłosiło zainteresowanie odbudową Ukrainy i wznowieniem tam eksportu - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Chodzi o firmy z branży budowlanej, spożywczej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i chemicznej.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas konferencji prasowej / Marcin Obara / PAP

Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbywa się w środę forum dla firm, podczas którego poruszane są kwestie barier we wznowieniu lub rozpoczęciu działalności na Ukrainie i wymiany handlowej z tym krajem. Podczas konferencji prasowej przed otwarciem forum minister Buda podkreślił, że jest to pierwsze takie spotkanie dla firm w Polsce i prawdopodobnie pierwsze takie wydarzenie w Europie. Nie słyszeliśmy, by ktokolwiek zorganizował tak duże przedsięwzięcie dotyczące odbudowy i wymiany handlowej z Ukrainą - powiedział.

Szef MRiT poinformował, że zainteresowanie obecnością na Ukrainie zgłosiło 1200 polskich firm. Z tego grona około 800 przedsiębiorstw zgłosiło udział w środowym forum.

Dwa miesiące temu ogłosiliśmy, że zbieramy zainteresowanych odbudową Ukrainy. Uruchomiliśmy formularze kontaktowe. Dzisiaj zaprosiliśmy przedsiębiorców i będziemy dyskutowali, z podziałem na branże, o barierach, które już są lub mogą się pojawić w związku ze wznowieniem aktywności gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą - wskazał Buda.

Działamy tutaj na grząskim gruncie. Nie jest pewne, jak dynamicznie i w którym momencie rozpoczniemy odbudowę Ukrainy - zaznaczył minister. Dodał, że znacząco rośnie natomiast wymiana handlowa między oboma krajami. Pierwsze półrocze i sam czerwiec pokazują dynamiczne wzrosty, nawet kilkudziesięcioprocentowe. W stosunku do ubiegłego roku to jest nawet prawie 100 proc. To pokazuje, że ten sektor, który zamarł praktycznie 24 lutego, dzisiaj w zasadzie sytuacja zaczyna wracać do normy, oczywiście nie we wszystkich branżach - zauważył.

Minister rozwoju przekazał, że 22 września w Rzeszowie odbędzie się komisja międzyrządowa Polska-Ukraina, podczas której zostaną zebrane wnioski z forum. Dodał, że resort uruchomił podstronę, na której są dostępne informacje o przetargach instytucji międzynarodowych dotyczących odbudowy Ukrainy i wymiany handlowej z tym krajem. Zaznaczył, że nie są one skierowane wyłącznie do dużych firm.

Buda przypomniał, że Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wznowiła ubezpieczanie krótkoterminowych kontraktów między Polską i Ukrainą. Zapowiedział, że kolejnym krokiem będzie uruchomienie ubezpieczania kontraktów długoterminowych, czyli tych, które będą się wiązały z inwestycjami.

Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda wskazał, że odbywające się w Warszawie forum dla przedsiębiorców ma nie tylko identyfikować bariery i zebrać postulaty firm zainteresowanych obecnością na Ukrainie, ale też służyć przekazaniu wiedzy na temat instrumentów wsparcia ze strony instytucji publicznych. Zauważył, że działania związane z odbudową infrastruktury krytycznej na Ukrainie już są częściowo realizowane.

Drynda przekazał, że wśród przedsiębiorców, którzy zgłosili zainteresowanie obecnością na Ukrainie, ponad połowę stanowią firmy budowlane. W gronie zainteresowanych są również podmioty z branży spożywczej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i chemicznej, a także firmy konsultingowe.