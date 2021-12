Liczebność dzihadystów Al-Kaidy w Afganistanie nieco wzrosła od czasu opuszczenia kraju przez siły amerykańskie – ocenił szef Centralnego Dowództwa USA generał Frank McKenzie, cytowany przez agencję Associated Press. Generał przyznaje jednak, że opuszczenie Afganistanu przez wywiad i wojska USA spowodowało trudności w śledzeniu poczynań Al-Kaidy i innych ekstremistycznych grup działających w tym kraju.

Nasze zdolności do śledzenia wydarzeń w Afganistanie wynoszą prawdopodobnie 1-2 proc. zdolności, jakie kiedyś mieliśmy - skomentował generał McKenzie. Dodał, że sprawia to, że upewnienie się, że Al-Kaida i grupy powiązane z Państwem Islamskim (IS) nie stanowią potencjalnego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, jest utrudnione.

W trakcie swojego przemówienia w Pentagonie McKenzie stwierdził, że to jasne, że Al-Kaida próbuje odbudować swoją obecność w Afganistanie. To z bazy w tym kraju organizacja ta zaplanowała ataki z 11 września 2001 roku, które stały się bezpośrednią przyczyną amerykańskiej interwencji zbrojnej. W ten sposób doprowadzono do obalenia władzy talibów. Talibowie ponownie przejęli rządy w Afganistanie w sierpniu po wycofaniu się wojsk USA.



McKenzie oraz inni wojskowi i urzędnicy ostrzegali, że wycofanie wojsk skomplikuje kontrolowanie zagrożenia ze strony Al-Kaidy. Zarówno z powodu utraty informacji zdobywanych przez wywiad wojskowy na miejscu, jak i ze względu na nowy rząd w Kabulu, który nie jest przyjaźnie nastawiony do USA.



Celem Al-Kaidy wciąż atak na USA

Al-Kaida to tylko jedna z wielu grup ekstremistycznych obecnych w Afganistanie. Po 2001 roku straciła dużo bojowników i tym samym możliwość zagrożenia Stanom Zjednoczonym, jednak generał McKenzie uważa, że jednym z jej celów pozostaje atak na USA.



McKenzie uważa, że nie jest jasne, jak silnie talibowie zareagują na wrogie wobec nich działania IS, które jest oskarżane przez USA o zabicie 13 żołnierzy i co najmniej 169 Afgańczyków na lotnisku w Kabulu w ostatnich dniach wycofywania się z kraju sił amerykańskich.



Według generała, bardziej złożonym problemem dla talibów może być jednak Al-Kaida. Chcielibyśmy zobaczyć, że talibowie zajmują silne stanowisko wobec Al-Kaidy - powiedział McKenzie.



Generał uważa, że część członków Al-Kaidy na pewno powróciła do Afganistanu po wycofaniu się stamtąd amerykańskich wojsk. Amerykanie nie są jednak w stanie dokładnie oszacować obecnej liczby członków Al-Kaidy w Afganistanie.