Dowódcy talibscy w najbliższych kilku dniach mają spotkać się z byłymi gubernatorami i urzędnikami z ponad 20 z 34 prowincji Afganistanu, aby zagwarantować im bezpieczeństwo i zabiegać o współpracę - zapowiedział przedstawiciel islamistycznego ugrupowania.

Talibowie przed lotniskiem w Kabulu / STRINGER / PAP/EPA

Przedstawiciel talibów, który zastrzegł swoją anonimowość, powiedział Reuterowi, że organizacja "nie zmusza żadnego byłego urzędnika państwowego do przyłączenia się lub udowodnienia lojalności".



"Mają oni prawo opuścić kraj, jeśli chcą" - przekazał agencji.



Chaos na lotnisku w Kabulu

Przedstawiciel talibów odniósł się także do sytuacji w okolicach lotniska w Kabulu, gdzie gromadzą się tysiące ludzi usiłujących opuścić Afganistan.

"Poradzenie sobie z chaosem przed lotniskiem w Kabulu to złożone zadanie" - stwierdził.



Także w niedzielę w opublikowanym w internecie nagraniu jeden z przywódców talibów Amir Chan Muttaki za sytuację na lotnisku skrytykował Stany Zjednoczone. Opisał działania USA jako "tyranię", mimo że - jak zaznaczyła agencja AP - to talibscy bojownicy bili i strzelali do tych, którzy próbowali dostać się na lotnisko w ciągu ostatniego tygodnia.



"Cały Afganistan jest bezpieczny, ale na lotnisku zarządzanym przez Amerykanów panuje anarchia" - powiedział.



Wcześniej brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że w napierającym tłumie, próbującym dostać się na lotnisko w Kabulu, zginęło siedmiu afgańskich cywilów. Jak później wyjaśniono, do zgonów doszło w sobotę.

Co się stało w Afganistanie?

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. Tydzień temu wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim.

Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu.