Piętnaście państw członkowskich Unii Europejskiej zgodziło się przyjąć łącznie 40 tys. uchodźców z Afganistanu. Większość z nich trafi do Niemiec

Unia Europejska przyjmie 40 tys. uchodźców z Afganistanu / KEN CEDENO / PAP/EPA

Przyjęcie 40 tys. Afgańczyków to część szerszego planu zaproszenia do UE 60 tys. uchodźców.

"Uważam to za imponujący gest solidarności" - oceniła unijna komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Ylva Johansson, argumentując, że zezwolenie większej liczbie Afgańczyków na kontrolowaną migrację do UE pozwoli uniknąć "nieregularnych przybyć".

Niemcy przyjmą 25 tys. osób, Holandia 3159, Hiszpania i Francja po 2,5 tys. - poinformowała AFP, która uzyskała dostęp do unijnego dokumentu.

Pozostałe państwa zgodziły się przyjąć mniejszą liczbę osób uciekających przed rządami talibów.

Po 15 sierpnia, kiedy talibowie zajęli Kabul, przejmując władzę w praktycznie całym Afganistanie, 24 kraje Unii przyjęły ok. 28 tys. Afgańczyków w ramach ewakuacji.

Stacja Al-Dżazira przypomniała, że już wcześniej Filippo Grandi, Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) naciskał na państwa UE, by w ciągu pięciu lat przyjęły 42 tys. Afgańczyków, co spotkało się ze sprzeciwem kilku krajów członkowskich.