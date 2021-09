"To różnice kulturowe i brak odpowiedniej opieki doprowadziły do tragicznych zatruć grzybami Afgańczyków w ośrodkach dla uchodźców" - tłumaczy prezeska fundacji ICAD. "Ci ludzie grzyby widzieli tylko na polskich i amerykańskich stołówkach. Dla nich to było bezpieczne jedzenie" - mówi w rozmowie z RMF FM Edyta Tyc.

