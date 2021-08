Dotychczasowy wiceprezydent Amrullah Saleh oznajmił na Twitterze, że został tymczasowym prezydentem kraju.

Amrullah Saleh będzie nowym prezydentem tymczasowym Afganistanu / JAWAD JALALI / PAP/EPA

Po przejęciu kontroli nad Afganistanem przez talibów dotychczasowy popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani zbiegł za granicę.



"Zgodnie z konstytucją Afganistanu, w przypadku nieobecności, ucieczki, rezygnacji lub śmierci prezydenta pełniącym jego obowiązki jest pierwszy wiceprezydent. Obecnie przebywam w moim kraju i jestem prawnie odpowiedzialny za to stanowisko. Docieram do wszystkich liderów, aby uzyskać ich wsparcie i konsensus" - czytamy we wpisie dotychczasowego wiceprezydenta Afganistanu Amrullaha Saleha na Twitterze.

ŚLEDŹ NA ŻYWO TO, CO DZIEJE SIĘ W AFGANISTANIE



Trudna sytuacja w Afganistanie

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu, stolicy Afganistanu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod wodzą USA, przejęli kontrolę nad krajem.



Władze Międzynarodowego Lotniska im. Hamida Karzaja w Kabulu odwołały wszystkie loty komercyjne. Przestrzeń powietrzna jest dostępna tylko dla celów militarnych.

Ewakuację obcokrajowców i Afgańczyków, którzy m.in. współpracowali z zachodnimi rządami, organizują Amerykanie i szereg krajów zachodnich. Polska wysłała dwa samoloty wojskowe do Afganistanu, a trzeci wystartuje wkrótce. Ewakuowanych ma być około 100 naszych współpracowników. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało również, że dwie obywatelki naszego kraju wyleciały już z Afganistanu.

Talibowie z kolei kontynuują rozmowy z nietalibskimi politykami dotyczące utworzenia rządu. Przedstawiciel ugrupowania zaapelował do Afganek, by też włączyły się w tworzenie nowego rządu.