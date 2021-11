Bank Afganistanu poinformował o podniesieniu limitu wypłaty gotówki do 400 dolarów lub 30 tys. afganich tygodniowo. Poprzedni limit wynosił 200 dolarów lub 20 tys. afganich.

Kolejki przed bankami w Kandaharze / STRINGER / PAP/EPA

Tym samym, decyzją Banku Centralnego limit miesięczny został zwiększony do 1200 dolarów.

Miliony Afgańczyków straciło pracę i doświadcza głodu. Z kolei z powodu niskich limitów wypłat nawet ci, którzy posiadali środki na koncie, mogli mieć trudności z opłaceniem podstawowych potrzeb życiowych.

Mieszkańcy Kabulu alarmują, że ceny znacząco wzrosły w stolicy. 50 kilogramów mąki jeszcze niedawno kosztowało ok. 1200 afganich (13 dolarów), a obecnie za taki worek należy zapłacić 2300 afganich (25 dolarów).

Afganistan bez pieniędzy

Po tym, jak w sierpniu talibowie odzyskali władzę w Afganistanie, liczne międzynarodowe instytucje, m.in. amerykańska Rezerwa Federalna, zamroziły rezerwy afgańskiego banku centralnego. Chodzi o ok. 9 mld dolarów, które są przetrzymywane poza granicami kraju. W dodatku międzynarodowe instytucje, które przekazywały Afganistanowi pomoc finansową, zakręciły kurek z dolarami.

Afganistan, choć posiada własną walutę (afgani), to wciąż znacząca część społeczeństwa rozlicza się dolarami. Obecny brak dolarów (jak i brak afganich, ponieważ w Afganistanie nie ma drukarek do banknotów) doprowadził do poważnego kryzysu płynnościowego.

Decyzja banku centralnego w sprawie dolarów stawia jednak pod znakiem zapytania wtorkowy komunikat talibów, którzy ogłosili całkowity zakaz używania obcych walut. Sytuacja gospodarcza i interesy narodowe w kraju wymagają, aby wszyscy Afgańczycy używali afgańskiej waluty w każdym rodzaju handlu - przekazał dziennikarzom jeden z rzeczników talibów.