26 lipca Przebojowy Pociąg RMF FM znów wyruszy w trasę – tym razem z Wrocławia do Gdyni! Już po raz drugi zabierzemy naszych słuchaczy w szaloną podróż przez Polskę! Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. Co w rozkładzie? Sprawdźcie!

/ Grafika RMF FM Przebojowy Pociąg RMF FM znów rusza w Polskę! Po ubiegłorocznych wakacjach wiemy, że w letnim rozkładzie nie mogło go zabraknąć. Razem pojedziemy w kolejną szaloną podróż po Polsce! Tak było rok temu! Wideo youtube 26 lipca żółto-niebieska maszyna wystartuje z południa kraju, by skończyć swój bieg aż nad samym Bałtykiem. Po drodze będziemy zatrzymywać się na kolejnych stacjach, zgarniając słuchaczy RMF FM i nasze gwiazdy! / Grafika RMF FM Przebojowy Pociąg RMF startuje 26 lipca. Co w rozkładzie? Na naszej trasie będzie mnóstwo atrakcji! Konduktorem tej pociągowej imprezy będzie Tomasz Olbratowski, w towarzystwie Pauliny Sawickiej. Oczywiście, nie może zabraknąć też wyjątkowych gości, którzy sprawią, że to będzie niezapomniana podróż! W Przebojowym Pociągu RMF FM pojadą: Mesajah Wideo youtube Wiktor Dyduła Wideo youtube Lanberry Wideo youtube Danzel Wideo youtube ENEJ Wideo youtube Margaret Wideo youtube Michał Szpak Wideo youtube Blue Cafe Wideo youtube Artur Siódmiak Instagram Post Akcja jest organizowana przy współpracy ze spółką PKP INTERCITY, zapewniającą do realizacji przejazdu specjalną żółtą lokomotywę i najnowsze, komfortowe wagony z taboru przewoźnika, których unowocześnienie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zobacz również: Podniebny spektakl w Ustce. Festiwal Latawców RMF FM w obiektywie

RMF FM otworzyło wakacje. Mnóstwo atrakcji w Mikołajkach! RMF 24