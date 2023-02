Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii przekroczył 34 tysiące. Nie ma cienia wątpliwość, że będzie rósł. Niemniej jednak spod gruzów zawalonych budynków wciąż są wyciągani żywi ludzie.

Akcja ratunkowa w Turcji / SEDAT SUNA / PAP/EPA

Blisko tydzień po katastrofalnym trzęsieniu ziemi na południu Turcji i w północnej części Syrii ratownicy wciąż znajdowali żywych ludzi.

Jak podała agencja Anatolia, w niedzielę późnym wieczorem w prowincji Hatay po 163 godzinach spod gruzów wydobyto siedmioletniego chłopca i 62-letnią kobietę.

W prowincji Kahramanmaras uratowano 45-letniego mężczyznę, który był pod gruzami 162 godziny.

158 godzin na ratunek czekał w mieście Adimayan 10-letni chłopiec. Po wyciągnięciu go spod zwałów gruzów pierwsze co zrobił, to poprosił ratowników o gumę do żucia o smaku owocowym.