​Kobiety, które otrzymały imię Ju-ae, są zmuszane przez władze Korei Północnej do jego zmiany - informuje południowokoreański dziennik "The Korea Times". Zdaniem gazety władze w Pjongjang dążą do stworzenia kultu jednostki wokół 10-letniej córki Kim Dzong Una.

Kim Dzong Un z córką / KCNA / PAP/EPA Dziennik przypomina, że Kim Ju-ae jest uważana za przyszłego przywódcę Korei Północnej. Córka dyktatora w machinie propagandowej "Departament bezpieczeństwa w prowincji Pyongan Północny wezwał 8 lutego wszystkie kobiety zarejestrowane jako Ju-ae, nakazując im zmianę imion" - twierdzi źródło radia "Free Asia", na które powołuje się południowokoreański dziennik. "Córka dyktatora była w ostatnich miesiącach przedmiotem promocji północnokoreańskiej machiny propagandowej" - twierdzi specjalista ds. Korei profesor Remco Breuker z uniwersytetu w Lejdzie. "Wygląda to na bardzo świadomą próbę reżimu, aby przedstawić ją jako następczynię ojca" - uważa profesor, który udzielił wywiadu holenderskiej telewizji publicznej NPO 1. Kim Dzong Un z córką W minionym tygodniu przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un ponownie pokazał się publicznie z córką. Towarzyszyła mu ona podczas bankietu z okazji 75-lecia północnokoreańskiej armii, gdzie wychwalał "absolutną siłę" i "nieodpartą potęgę" kraju - informowały państwowe media. Na zdjęciach opublikowanych przez państwową północnokoreańską agencję prasową KCNA widać było dziewczynkę, siedzącą przy zastawionym stole, pomiędzy Kimem a jego żoną Ri Sol Dzu. Według komentatorów jest to prawdopodobnie ich drugie dziecko, które może mieć dziewięć lub dziesięć lat. Państwowe media KRLD pokazały dziewczynkę po raz pierwszy w listopadzie 2022 roku, gdy razem z Kimem przyglądała się próbie rakietowej. Według ekspertów przywódca pojawia się publicznie z córką, by dać do zrozumienia, że nie zamierza rezygnować z broni nuklearnej, w której najwyraźniej widzi gwarancję utrzymania dynastycznych rządów swojej rodziny - podała agencja AP. Przed listopadem 2022 roku media Korei Płn. nie potwierdzały, że przywódca kraju ma dzieci. Według południowokoreańskiego wywiadu Kim i Ri, którzy pobrali się w 2009 roku, mają ich troje: dwie córki i syna, urodzonych w 2010, 2013 i 2017 roku. Zobacz również: Kim Dzong Un: Zwiększymy gotowość do wojny