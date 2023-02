Widziałem ludzi siedzących na krzesełkach przy zburzonych budynkach. Siedzieli przy ogniskach owinięci kołdrami, kocami i czekali na odkopywanie tych, którzy zostali w ruinach. Wiele osób tam zostało. W mieście pojawiły się służby z Ankary czy Istambułu. Było widać ludzi w specjalnych kamizelach. Próbowano koparkami i innym sprzętem przeczesywać ruiny. Wydobywano ludzi. Wiem, że udało się wydostać dwumiesięczne dziecko, ale usłyszałem dużo nieprzyjemnych informacji. Poszukiwania kończyły się często znalezieniem martwy osób - relacjonuje Krystian Walczak.

Siatkarz przyznaje, że do Ankary dotarł dzięki ogromnemu zaangażowaniu swojej mamy, która zorganizowała pomoc. Bardzo dziękuję mojej mamie, która stanęła na wysokości zadania. Przez trzy dni nie było szansy wydostania się z miasta. W końcu dotarłem do Ankary. Mama odezwała się do swoich koleżanek, byłych siatkarek - Doroty Świeniewicz i Agatą Kopczyk. Wspólnymi siłami skontaktowały się z Dariuszem Stanickim. To on zorganizował dla mnie powrót busem. To były siatkarz, który teraz pracuje jako dyrektor sportowy w jednym z żeńskich klubów w Stambule - wyjaśnia Walczak.