Po ćwierćfinałowej porażce z Sabalenką jej rywalka Elina Switolina nie podała jej ręki. Ukrainka postępuje w ten sposób wobec białoruskich czy rosyjskich rywalek. W Paryżu kibice ją jednak za to wygwizdali. I tu Sabalenka zaskoczyła po raz kolejny: "Nie zasłużyła na to, by ją wygwizdano".

To zupełnie nowy przekaz ze strony Białorusinki. Czy to sportowa kalkulacja i marketingowa zagrywka? Trudno o jednoznaczną interpretację. Bez wątpienia są to jednak mocne deklaracje ze strony zawodniczki, po której chyba nikt nie spodziewał się takiego zachowania.