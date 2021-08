Wskoczyła do Top 400 rankingu WTA, czyli zrealizowała swój cel na ten rok. Teraz wraca do gry po kontuzji stopy. Weronika Falkowska to młoda i dobrze zapowiadająca się polska tenisistka. Trzykrotna mistrzyni Polski w grze podwójnej od dłuższego czasu stawia na turnieje singlistek. Powoli przebija się do świadomości kibiców obserwujących turnieje WTA. W przyszłym roku chciałaby powalczyć o kwalifikacje do turniejów wielkoszlemowych. Z Weroniką Falkowską rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Pawłowski.

