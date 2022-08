Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka przegrała w nowojorskiej imprezie z rozstawioną z numerem 22. Czeszką Karoliną Pliskovą 2:6, 6:4, 6:7 (8-10).

W światowym rankingu Linette zajmuje 73. miejsce. Z Pliskovą mierzyła się już po raz ósmy i doznała siódmej porażki. Jedyne zwycięstwo odniosła 10 lat temu.

30-letnia poznanianka swojej rówieśniczce uległa po ponad dwuipółgodzinnym boju, ale początek spotkania nie zapowiadał wyrównanej walki. W pierwszym secie była liderka światowego rankingu szybko przejęła inicjatywę i gładko go wygrała.

W drugim natomiast obie tenisistki długo utrzymywały swoje podanie. Tak było do stanu 5:4 dla Linette. Chwilę później Polka niespodziewanie przełamała rywalkę i wyrównała wynik meczu.

Mnóstwo emocji było w trzeciej partii, w której Linette prowadziła już 4:1. Ostatecznie jednak o losach meczu zadecydował tie-break. Lepiej zaczęła go Pliskova, po paru minutach prowadziła w nim 7-2. Linette poderwała się do walki i zdobyła sześć punktów z rzędu. Do wygrania meczu brakowało jej jeszcze tylko dwóch.

Faworyzowana Czeszka przezwyciężyła jednak chwilę słabości. Wygrała trzy kolejne punkty i awansowała do drugiej rundy. Jej kolejną rywalką będzie rodaczka Marie Bouzkova.

Linette po raz ósmy wystąpiła w zasadniczej części zmagań na kortach Flushing Meadows. Jej najlepszym wynikiem pozostaje 3. runda, w której dotarła w 2020 roku.