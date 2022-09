Australijczyk Nick Kyrgios poskarżył się, że zapach palonej na trybunach stadionu im. Louisa Armstronga przez kibiców marihuany bardzo przeszkadzał mu w trakcie meczu 2. rundy tenisowego US Open, w którym pokonał Francuza Benjamina Bonziego 7:6 (7-3), 6:4, 4:6, 6:4.

Nick Kyrgios / CJ GUNTHER / PAP/EPA

W trakcie drugiego seta Kyrgios przerwał grę i poskarżył się sędziemu na woń marihuany. Ten zwrócił się po chwili z apelem do kibiców, aby "nie palili", gdyż jest to zabronione na wszystkich obiektach sportowych.

To wcale nie jest śmieszne - powiedział Australijczyk po meczu. Ludzie nie wiedzą, że jestem ciężkim astmatykiem i taki zapach sprawia mi problemy z oddychaniem - dodał.

Kyrgios przyznał także, że głośna, hałaśliwa atmosfera podczas US Open, choć odróżnia go od trzech innych turniejów wielkoszlemowych, to jednak sprawia mu pewne problemy.



Tu jest zupełnie inny klimat niż wszędzie indziej. Wimbledon jest spokojny, Australian Open podobnie. Natomiast tutaj jest głośno. Często nie słyszę nawet tego, co przekazują mi w trakcie meczu ludzie z mojego teamu, to jest denerwujące - wyjaśnił.



W 3. rundzie rywalem Australijczyka będzie Amerykanin Jeffrey John Wolf, posiadacz dzikiej karty, który w 2. rundzie pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 4:6, 7:5, 6:4, 6:3.