Rozstawiony z "trójką" Hubert Hurkacz przegrał z Francuzem Ugo Humbertem 6:3, 6:7 (8-10), 3:6 i odpadł w ćwierćfinale turnieju tenisowego ATP 500 na twardych kortach w Dubaju. Polak w drugim secie zmarnował trzy piłki meczowe. To jego druga porażka z tym rywalem w odstępie trzech tygodni.

Hubert Hurkacz / ALI HAIDER / PAP/EPA

27-letni wrocławianin, ósmy w światowym rankingu, zdominował 18. w zestawieniu ATP Francuza w pierwszym secie, jednak w drugim to rywal przejął inicjatywę. Polak doprowadził co prawda do tie-breaka, ale nie zdołał go wygrać. Trzecia odsłona to była koncertowa gra Humberta.

To piąty z rzędu mecz Hurkacza, w którym co najmniej jeden z setów zakończył się tie-breakiem.

Wynik ćwierćfinału:

Ugo Humbert (Francja, 5) - Hubert Hurkacz (Polska, 3) 3:6, 7:6 (10-8), 6:3.