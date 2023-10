Rozstawiony z numerem 4. Hubert Hurkacz wygrał z Holendrem Tallonem Griekspoorem 6:7 (6-8), 6:4, 6:4 w ćwierćfinale turnieju ATP Tour 500 w Bazylei. W półfinale rywalem najlepszego polskiego tenisisty będzie Francuz Ugo Humbert lub Szwajcar Dominic Stricker.

Hubert Hurkacz / ALEX PLAVEVSKI / PAP/EPA

W pierwszym secie tenisiści wygrywali gemy przy swoim podaniu. W tie-breaku Hurkacz prowadził już 6-3 i miał cztery piłki setowe, ale Griekspoor wyszedł z opresji i wygrał 8-6. Holender został przełamany w drugiej partii, co umożliwiło Polakowi zwycięstwo 6:4. Wrocławianin zakończył drugiego seta asem serwisowym.

W kluczowym momencie trzeciego seta Hurkacz wygrał gema przy serwisie Griekspoora i prowadził 4:3, a po chwili było już 6:4. Hurkacz przypieczętował triumf asem serwisowym. W całym meczu miał ich aż 23, a jego rywal siedem. Mecz trwał dwie godziny i 22 minuty.



Był to trzeci pojedynek tych tenisistów. W maju Hurkacz wygrał w drugiej rundzie French Open, a w czerwcu Griekspoor zrewanżował się na kortach trawiastych w Halle.



Polak w Bazylei walczył nie tylko o tytuł, ale także o jak najwięcej punktów rankingowych, co pozwoli mu zachować szanse na awans do kończącego sezon turnieju masters. W ATP Finals w Turynie zagra ośmiu najlepszych zawodników sezonu, a Hurkacz jest obecnie 10. w tej klasyfikacji.



Wynik ćwierćfinału turnieju ATP w Bazylei:



Hubert Hurkacz (Polska, 4) - Tallon Griekspoor (Holandia) 6:7 (6-8), 6:4, 6:4.