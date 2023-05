Sabalenka rozpoczęła trzeciego seta bardzo mocno, bo od prowadzenia 3:0 w gemach. Świątek była coraz bardziej poddenerwowana, co okazywała głośnymi okrzykami. Polka wróciła jednak do gry i w heroicznym stylu doprowadziła do stanu 3:3. To jednak nie rozkojarzyło jej rywalki, która znów wyszła na prowadzenie. W ostatnim gemie Polka długo broniła piłek meczowych, ale w końcu musiała uznać wyższość Białorusinki.