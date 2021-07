Magda Linette sprawczynią sensacji w wielkoszlemowym Wimbledonie! W drugiej rundzie turnieju Polka, notowana na światowej liście tenisistek na 44. pozycji, wyeliminowała piątą rakietę świata Jelinę Switolinę. Linette pokonała Ukrainkę w dwóch setach (6:3, 6:4). W rundzie trzeciej londyńskiej imprezy 29-latka zmierzy się z kolejną wyżej notowaną przeciwniczką: Hiszpanką Paulą Badosą.

Magda Linette / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

Linette i Switolina spotkały się dzisiaj po raz trzeci. W obu poprzednich meczach - zaciętych, ale dwusetowych - Polka musiała uznać wyższość Ukrainki.

W poprzedniej edycji Wimbledonu, sprzed dwóch lat (ubiegłoroczną odwołano z powodu pandemii koronawirusa), Magda Linette również dotarła do trzeciej rundy zmagań. To jej najlepszy wynik nie tylko w londyńskiej imprezie, ale generalnie w Wielkim Szlemie.

Switolina to natomiast dwukrotna półfinalistka zmagań tej rangi: do wielkoszlemowych półfinałów dotarła w poprzedniej edycji Wimbledonu i w US Open 2019. W dorobku 26-letnia Ukrainka ma również 15 wygranych turniejów WTA.

W trzeciej rundzie Wimbledonu Magdę Linette czeka pojedynek z Hiszpanką Paulą Badosą, notowaną w rankingu WTA na 33. pozycji.

Wimbledon 2021. Wynik meczu 2. rundy singla tenisistek:



Magda Linette (Polska) – Jelina Switolina (Ukraina, 3) 6:3, 6:4