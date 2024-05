Magda Linette już poza turniejem Rolanda Garrosa. W pierwszej rundzie w Paryżu za mocna dla polskiej tenisistki okazała się Rosjanka Ludmiła Samsonowa, która wygrała 6:1, 6:1.

Magda Linette / Chryslene Caillaud / PAP/PANORAMIC

Magda Linette w pierwszej rundzie pożegnała się z turniejem singlowym, przegrywając z rozstawioną z numerem 17. Ludmiłą Samsonową.

Spotkanie trwało 68 minut.

Było to drugie spotkanie Linette z Samsonową. Rosjanka była górą także dwa lata temu w ćwierćfinale turnieju w Cleveland.