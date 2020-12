Piotr Sierzputowski wybrany został w plebiscycie WTA Trenerem Roku 2020. Właśnie z jego pomocą Iga Świątek wypracowała największy sukces w historii polskiego tenisa: sięgnęła po tytuł w wielkoszlemowym French Open.

Piotr Sierzputowski, trener Igi Świątek / Radek Pietruszka / PAP

Informując na swoich stronach o przyznaniu Sierzputowskiemu tytułu Trenera Roku 2020, WTA podkreśliła, że wyróżnienie to "jest wyrazem uznania dla zwycięskiego trenera za sukcesy na korcie, ale także za pełnienie funkcji ambasadora sportu i wprowadzanie coachingu na pierwszy plan".

W notce podkreślono, że 28-letni Piotr Sierzputowski pomógł Idze Świątek - z którą pracuje od 2016 roku - podnieść poziom gry z juniorskiego do zawodowego i poprowadził ją najpierw, w 2018 roku, do tytułu w juniorskim Wimbledonie, a później, w październiku 2020, do triumfu we French Open i do najwyższej w karierze lokaty w światowym rankingu tenisistek: 17.

Tytuł "WTA Coach of the Year" został przyznany dopiero po raz trzeci. W pierwszej edycji triumfował Niemiec Sascha Bajin, a w kolejnej Australijczyk Craig Tyzzer.

Iga Świątek z nagrodą za największy postęp w sezonie

W plebiscycie WTA wyróżniona została również sama podopieczna Sierzputowskiego.

19-letnią Igę Świątek uznano za tenisistkę, która zrobiła w minionym sezonie największy postęp: "WTA's Most Improved Player of the Year".

W uzasadnieniu podkreślono, że Świątek dokonała historycznego wyczynu w polskim tenisie, a także, że w wieku 19 lat została najmłodszą od czasu Moniki Seles kobietą, która wygrała turniej na kortach Rolanda Garrosa.

Za Tenisistkę Roku, "WTA Player of the Year", uznana została Sofia Kenin, która triumfowała w Australian Open, a w finale październikowego French Open... przegrała z Igą Świątek.