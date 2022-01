Sąd zdecydował o losie Novaka Djokovica. Serb może opuścić hotel, do którego został odesłany na przymusową kwarantannę. Sąd jako bezpodstawną uznał decyzję służb granicznych o anulowaniu jego wizy wjazdowej. To oznacza, że 34-letni tenisista najprawdopodobniej będzie mógł wystąpić w pierwszym w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym, który rozpocznie się 17 stycznia. Ostateczna decyzja należy jednak do ministra ds. migracji.

