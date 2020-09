Magda Linette żegna się z US Open: w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju rozstawiona z "24" Polka przegrała z Estonką Anett Kontaveit, rozstawioną z numerem czternastym, 3:6, 2:6. Dla 28-letniej poznanianki był to pierwszy występ w trzeciej rundzie imprezy na nowojorskich kortach Flushing Meadows.

US Open 2020. Magda Linette po raz pierwszy wystąpiła w trzeciej rundzie turnieju na nowojorskich kortach Flushing Meadows / JASON SZENES / PAP/EPA

W swoich dwóch wcześniejszych spotkaniach 37. na światowej liście tenisistek Linette zmierzyła się ze znacznie niżej notowanymi przeciwniczkami: 119. w rankingu WTA Australijką Maddison Inglis i 92. Czarnogórką Danką Kovinic. W obu przypadkach potrzebowała jednak aż trzech setów, by awansować do kolejnego etapu.

W piątek po raz pierwszy w tej edycji US Open Polka spotkała się na korcie z wyżej notowaną rywalką - 21. na światowej liście Anett Kontaveit - i musiała uznać jej wyższość.

Wcześniej 28-latka sześciokrotnie mierzyła się z Estonką i cztery z tych pojedynków - w tym trzy ostatnie - wygrała. Poprzednio tenisistki trafiły na siebie w pierwszej rundzie zawodów WTA w chińskim Wuhanie trzy lata temu. Kontaveit jednak największe sukcesy odnosiła głównie później.

Magda Linette wystąpiła w trzeciej rundzie US Open po raz pierwszy w karierze. Wcześniej docierała do tego etapu w trzech pozostałych odsłonach Wielkiego Szlema: raz w każdej z nich. We French Open zdarzyło się to trzy lata temu, w Australian Open rok później, a w Wimbledonie w minionym sezonie. Przed poznanianką tylko jedna spośród polskich singlistek dotarła do trzeciej rundy każdej z wielkoszlemowych imprez: była to Agnieszka Radwańska.

Na awans do 1/8 finału turnieju Wielkiego Szlema Linette wciąż czeka.

Najlepszy rezultat niemal 25-letniej Anett Kontaveit w Wielkim Szlemie to ćwierćfinał styczniowego Australian Open. W US Open z kolei pięć lat temu zatrzymała się rundę wcześniej.