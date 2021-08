Kamil Majchrzak wygrał z Amerykaninem Jeffreyem Wolfem 6:3, 7:6 (7-5) i awansował jako pierwszy z Polaków do trzeciej, decydującej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open na twardych kortach w Nowym Jorku.

Kamil Majchrzak / Leszek Szymański / PAP

By dostać się do głównej drabinki, 25-letni Polak będzie musiał wygrać jeszcze jeden mecz. Jego rywalem będzie Austriak Jurij Rodionov i Majchrzak wydaje się w tym starciu być faworytem.

Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista wystąpił w dwóch poprzednich edycjach US Open. Przed rokiem przegrał w pierwszej rundzie, a dwa lata temu dotarł do trzeciej. Jest to - jak na razie - jego najlepszy wynik w turniejach wielkoszlemowych.

W drugiej rundzie kwalifikacji są Kacper Żuk (zagra z Francuzem Quentinem Halysem) i Urszula Radwańska (zmierzy się z Włoszką Federicą Di Sarra). Wcześniej wyeliminowani zostali Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch.

Natomiast zapewniony udział w US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia, mają już Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz.