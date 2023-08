Iga Świątek od kilku dni w Montrealu przygotowuje się do turnieju, który już dziś rozpocznie się w tym kanadyjskim mieście. Jednym z elementów jej treningu były ćwiczenia oddechowe. By je lepiej wykonywać, Polka trenowała z zaklejonymi plastrem ustami.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdjęcia Igi Światek z zaklejonymi ustami to nie przypadek, a przemyślany element treningu. Tak zwany mouth-taping, to element treningu oddechowego, który liderka światowego rankingu stosuje od dłuższego czasu. Chodzi o to, by sportowiec przez jak najdłuższy czas oddychał przez nos, by lepiej wykorzystać możliwości własnego organizmu. Właściwy oddech w czasie wysiłku może mocno poprawić wydolność sportowców.

Nasza tenisistka oczywiście nie przez cały czas trenowała z plastrem na ustach.