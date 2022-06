Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek jest już w półfinale turnieju Rolanda Garrosa! W ćwierćfinałowym starciu Polka pokonała 6:3, 6:2 rozstawioną z numerem 11. Amerykankę Jessicę Pegulę. To 33. wygrana z rzędu naszej zawodniczki. W czwartek półfinał z Darią Kasatkiną.

Iga Świątek po zwycięskim meczu z Jessicą Pegulą / Martin Divisek / PAP/EPA

Rywalką Igi Świątek w czwartkowym półfinale będzie Rosjanka Daria Kasatkina, która w środowym meczu ćwierćfinałowym pokonała 6:4, 7:6(7-5) swoją rodaczkę, Weronikę Kudiermietową. W obecnym sezonie Świątek już trzy razy pokonała Kasatkinę, przegrała z nią raz - w 2021 roku.

W drugim półfinale zmierzą się: Włoszka Martina Trevisan i Amerykanka Cori Gauff.

Przełamanie na początek

Półfinałowe starcie znakomicie rozpoczęło się dla Świątek, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Sytuacja szybko jednak się odwróciła. Polka prowadziła 40:0 przy swoim podaniu, a mimo to Pegula doprowadziła do przełamania powrotnego. W bardzo długim trzecim gemie Amerykanka utrzymała własne podanie i objęła prowadzenie 2:1.

Trzy kolejne gemy także padły łupem serwujących. Przy stanie 3:3 polska liderka światowego rankingu po raz drugi w tym meczu przełamała Pegulę i wyszła na prowadzenie. Od stanu 2:3 Świątek wygrała cztery gemy z rzędu, a całą partię 6:3.

Na otwarcie drugiego seta Świątek przedłużyła do pięciu serię wygranych gemów, ale Amerykanka przy swoim podaniu doprowadziła do remisu 1:1. W wyrównanym trzecim gemie po kapitalnym zagraniu wzdłuż linii Pegula miała break pointa, lecz Polka nie pozwoliła rywalce na przełamanie, a po chwili sama przełamała Pegulę na 3:1. Przy stanie 5:2 Świątek miała cztery piłki meczowe, rywalka dzielnie się broniła, ale ostatecznie gema i seta zapisała na swoim koncie nasza zawodniczka, co oznaczało koniec meczu.

Niesamowita seria Igi Świątek

Iga Świątek wygrała 33 ostatnie mecze, triumfując w pięciu turniejach z rzędu, w których brała udział. Polska liderka światowego rankingu jest na dobrej drodze, by powtórzyć wyczyn z 2020 roku i zwyciężyć w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu.

Polka jest triumfatorką Rolanda Garrosa z 2020 roku. Do półfinału dotarła jeszcze w tegorocznym Australian Open. W sezonie 2022 wygrała już pięć turniejów - w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.