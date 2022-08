Liderka rankingu WTA Iga Świątek bez problemu awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała w 66 minut Włoszkę Jasmine Paolini 6:3, 6:0. W pierwszym secie rywalka potrafiła dwukrotnie przełamać naszą tenisistkę. Druga partia była już bardzo jednostronna.

Iga Świątek / Dubreuil Corinne/ABACA / PAP/Abaca

Iga Świątek swój pierwszy mecz na US Open rozegrała na korcie Louise’a Armstronga. Znany jazzman mieszkał w pobliżu tego obiektu. Sam pojedynek z Włoszką Jasmine Paolini miał w sobie coś z jazzowego koncertu, w którym wirtuoz potrzebuje chwili, by złapać odpowiedni rytm. Świątek koncertowo zagrała w drugim secie, wygranym 6:0 w ciągu niespełna pół godziny.

Początek meczu nie ułożył się po myśli naszej zawodniczki. W pierwszym gemie przy podaniu Paolini Polka popełniła kilka błędów, wyrzucając piłkę poza pole gry. Włoszka wyszła dzięki temu na prowadzenie 1:0. Później jednak Świątek złapała już swój rytm. Kolejne dwa gemy wygrała, nie tracąc ani jednego punktu.

Waleczna Włoszka próbowała w jakiś sposób zaszkodzić liderce WTA i na przykład w piątym gemie przy stanie 1:3 miała szansę na punkt, ale posłała piłkę w aut, a po chwili to Świątek prowadziła już 4:1. W kolejnym gemie przy serwisie Polki mieliśmy grę na przewagi i tu Paolini już punkt wywalczyła.

W końcówce seta mieliśmy zresztą prawdziwy festiwal przełamań, bo Świątek i Paolini zdobywały dzięki temu kolejne punkty. Żadna z nich do końca seta nie potrafiła utrzymać własnego serwisu. Set zakończył się wygraną Polki 6:3.

Druga partia była już zdecydowanie bardziej jednostronna. Świątek szybko i bez większych kłopotów wyszła na prowadzenie 3:0. W czwartym gemie oglądaliśmy za to bardzo długą, ciekawą wymianę. Aż 27 uderzeń obu tenisistek i akcja zakończona ładnym zagraniem Paolini. Niewiele to Włoszce pomogło, bo gema dopisała do swojego konta Świątek. To był najbardziej emocjonujący fragment drugiej partii, którą Świątek wygrała ostatecznie 6:0.

Cały mecz trwał 66 minut.

Kolejną rywalką Świątek będzie w drugiej rundzie Belgijka Greetje Minnen albo Amerykanka Sloane Stephens, która wygrała nowojorski turnieju w 2017 roku. Mecz tych zawodniczek już się rozpoczął.

Wieczorem wielkoszlemową rywalizację rozpocznie jeszcze Hubert Hurkacz, który zagra z Niemcem Oscarem Otte. Wczoraj z turniejów singla odpadli Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.