To już oficjalne - Iga Świątek awansowała na pierwsze miejsce w światowym rankingu tenisistek. 20-latka jest pierwszą Polką w historii, która znalazła się na czele tego zestawienia.

Iga Świątek / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Pierwszy raz w rankingu singlistek Iga Świątek znalazła się 7 listopada 2016 roku. 1974 dni później wdrapała się na najwyższą pozycję.



Polka, która była wiceliderką rankingu, zapewniła sobie prowadzenie, awansując do trzeciej rundy turnieju w Miami (później w nim triumfowała). Wówczas było wiadomo, że nikt sklasyfikowany za nią jej nie wyprzedzi, a ona sama przejmie pierwszą pozycję zwolnioną przez dotychczasową liderkę Ashleigh Barty, która zakończyła karierę.

Iga Świątek / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Iga Świątek jest 28. w historii tenisistką na czele zestawienia prowadzonego od 1975 roku i pierwszą Polką, która osiągnęła taki sukces. Dotychczas dzieliła rekord kraju z Agnieszką Radwańską, która była druga w 2012 i 2016 roku.

W pierwszej trójce rankingu oprócz Igi Świątek są jeszcze Czeszka Barbora Krejcikova i Hiszpanka Paula Badosa. W pierwszej setce zestawienia są jeszcze dwie Polki - Magda Linette (64.) i Magdalena Fręch (87.).



W rozmowie z serwisem WTA Insider Iga Świątek przyznała, że ze względu na nietypowe okoliczności i rezygnację Barty początkowo nie była stuprocentowo ustatysfakcjonowana swoim awansem na pozycję liderki.

Kiedy grałam przeciwko niej, czułam, że muszę poprawić wiele rzeczy. Dawało mi to dużo motywacji do pracy nad sobą - opisywała Polka. Sposób, w jaki doszło do awansu, nie pomógł mi uwierzyć w to, że na niego zasługuję. Jestem taka młoda. Byłam we właściwym miejscu i czasie. Byłam numerem drugim przez jakieś trzy dni, kiedy Ash napisała, że kończy karierę. Szczerze mówiąc - myślałam, że to trochę zbieg okoliczności - dodała. Świątek przyznała, że zmianę jej nastawienia przyniósł triumf na turnieju w Miami. Pomyślałam, że gram naprawdę dobrze, więc czemu nie? - opisywała.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 4 kwietnia:

1. (2) Iga Świątek (Polska) 6711 pkt

2. (4) Barbora Krejcikova (Czechy) 4975

3. (6) Paula Badosa (Hiszpania) 4970

4. (3) Maria Sakkari (Grecja) 4705

5. (5) Aryna Sabalenka (Białoruś) 4657

6. (7) Anett Kontaveit (Estonia) 4511

7. (8) Karolina Pliskova (Czechy) 4197

8. (11) Danielle Collins (USA) 3151

9. (9) Garbine Muguruza (Hiszpania) 3070

10. (10) Ons Jabeur (Tunezja) 2975

...

64. (63) Magda Linette (Polska) 991

87. (89) Magdalena Fręch (Polska) 774

147. (144) Katarzyna Kawa (Polska) 438

Niemka Steffi Graf jest tenisistką, która najdłużej w historii - przez 377 tygodni - otwierała ranking WTA. Przez 332 tygodnie prowadziła Martina Navratilova, a przez 319 tygodni - Serena Williams.