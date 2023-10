Iga Świątek po ciężkiej przeprawie zameldowała się w półfinale turnieju WTA w Pekinie. Po trzysetowej walce Polka pokonała Francuzkę Caroline Garcię 6:7 (8-10), 7:6 (7-5), 6:1.

Iga Świątek / WU HAO / PAP/EPA

Spotkanie ćwierćfinałowe Igi Świątek z Caroline Garcią trwało ponad dwie i pół godziny.

W pierwszym secie rywalizacja trwała niemal godzinę, w drugim ponad godzinę. Zaczęło się od partii wygranej przez Garcię w tie-breaku.

Świątek nie złożyła broni i w drugiej partii odrobiła stratę, choć zwycięstwo w secie także zapewniła sobie dopiero po tie-breaku.

Trzeci set to już dominacja polskiej wiceliderki światowego rankingu, która wygrała 6:1 i awansowała do półfinału. To już jedenasty półfinał Świątek w obecnym sezonie.