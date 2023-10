Hubert Hurkacz awansował drugiej rundy turnieju ATP rangi Masters na kortach twardych w Paryżu. W pierwszej rundzie polski tenisista pokonał Amerykanina Sebastiana Kordę 6:3, 6:7 (6-8), 6:3.

Hubert Hurkacz / Teresa Suarez / PAP/EPA

Wtorkowy pojedynek był okazją dla 24. w rankingu ATP Kordy do rewanżu na 11. w światowym zestawieniu Hubercie Hurkaczu za porażkę 3:6, 4:6 w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju, gdzie Polak później zdobył tytuł.

26-letni wrocławianin, który walczy o miejsce w kończących sezon rozgrywkach ATP Finals, rozpoczął jednak turniej we francuskiej stolicy mocno zmotywowany i ponownie pokazał swoją wyższość nad niżej notowanym Amerykaninem. Szybko go przełamał i objął prowadzenie 3:0. To, a także mocny serwis i pewne utrzymywanie własnego podania, wystarczyły mu, by wygrać premierową odsłonę 6:3.

W drugiej nie było już tak łatwo, amerykański zawodnik od początku grał znacznie lepiej przy swoim podaniu do stanu 3:3. Wtedy Hurkacz go przełamał i serwował na zwycięstwo przy stanie 5:4, jednak wtedy Korda wykorzystał jego słabszy moment, doprowadzając do wyrównania. Na początku tie-breaka gra Polaka całkowicie się posypała, Amerykanin rozpoczął od prowadzenia 5-0. Wtedy sytuacja odwróciła się o 180 stopni, wyżej notowany wrocławianin zdobył sześć punktów z rzędu i miał piłkę meczową, ale jej nie wykorzystał. Pierwszą piłkę setową wykorzystał natomiast Korda, wygrywając 8-6.

W trzecim secie między zawodnikami niezmiennie toczyła się wyrównana walka, jednak w końcówce Polak przełamał rywala, a następnie spokojnie wygrał gema przy własnym serwisie i tę partię 6:3.