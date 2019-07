Szwajcar Roger Federer po zwycięstwie nad Japończykiem Kei Nishikorim 4:6, 6:1, 6:4, 6:4 awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. To jego setny wygrany mecz w tej imprezie. Kolejnym rywalem będzie inny słynny tenisista - Hiszpan Rafael Nadal.

Roger Federer / NIC BOTHMA / PAP/EPA

Rozstawiony z numerem drugim Federer, ośmiokrotny triumfator Wimbledonu, popisał się w środę dwunastoma asami, a jego rozstawiony z "ósemką" rywal trzema. Szwajcar był również zdecydowanie lepszy m.in. w bilansie wygrywających uderzeń - 55 do 31.



To było jego setne zwycięstwo w 112. meczu na trawiastych kortach Wimbledonu. Jako pierwszy w historii wygrał sto pojedynków w różnych edycjach jednego turnieju wielkoszlemowego.



To wyjątkowe. Minęło wiele lat od czasu, gdy tu przybyłem. To miłe, bo jeśli spojrzę wstecz na tych sto zwycięstw, które się wydarzyły, niektóre były tak niesamowicie fajne. Sto zwycięstw tutaj na Wimbledonie. Kto by pomyślał? Ja na pewno nie - przyznał Federer, cytowany na stronie ATP.



Prawie 38-letni Szwajcar do półfinału Wimbledonu awansował po raz trzynasty, natomiast jeżeli chodzi o końcowe triumfy w Londynie, dokonał tego w latach 2003-07, 2009, 2012 i 2017.



Jego rywalem w walce o finał będzie inny z wielkich współczesnego tenisa - Nadal. 33-letni Hiszpan występuje w Londynie z "trójką", choć w światowym rankingu jest obecnie na drugiej pozycji.



W środę, z wyjątkiem pierwszego seta, nie miał kłopotów w meczu z Amerykaninem Samem Querreyem. Zwyciężył 7:5, 6:2, 6:2.



Utytułowany Hiszpan jest specjalistą od gry na ziemi (niedawno wygrał po raz dwunasty w karierze French Open), ale w przeszłości triumfował również na trawiastych kortach Wimbledonu - w 2008 i 2010 roku.



Federer zmierzy się z Nadalem po raz 40. w historii. Bilans jest korzystniejszy dla Hiszpana - 24 do 15.



Wcześniej w środę do półfinału awansował lider światowego rankingu Novak Djokovic. Broniący tytułu Serb pokonał w ćwierćfinale rozstawionego z numerem 21. Belga Davida Goffina 6:4, 6:0, 6:2.



W trzeciej rundzie (1/16 finału) Djokovic wyeliminował Huberta Hurkacza, wygrywając 7:5, 6:7 (5-7), 6:1, 6:4. Polak jest na razie jedynym tenisistą, który potrafił "urwać" słynnemu Serbowi seta w tej edycji turnieju.



Dla Djokovica to dziewiąty w karierze półfinał Wimbledonu, lepsi pod tym względem są tylko Amerykanin Jimmy Connors i Federer.



Serb w swoim bogatym dorobku ma 15 tytułów wielkoszlemowych. W Wimbledonie triumfował czterokrotnie w latach: 2011, 2014-2015 i 2018.



W półfinale jego rywalem będzie Hiszpan Roberto Bautista Agut (nr 23.), który pokonał Argentyńczyka Guido Pellę (26.) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3. Dla 31-letniego Hiszpana to pierwszy w karierze awans do czołowej czwórki turnieju wielkoszlemowego.