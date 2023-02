​Magda Linette wygrała z Kolumbijką Marią Camilą Osorio 6:7 (2-7), 7:5, 6:2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na kortach twardych w meksykańskiej Meridzie. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Węgierka Panna Udvardy.

Magda Linette / Lorenzo Hernandez / PAP/EPA

Był to pierwszy mecz Polki od życiowego sukcesu, jakim pod koniec stycznia było dotarcie do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, dzięki czemu awansowała na najwyższe w karierze 21. miejsce w światowym rankingu. Efektem tego jest z kolei to, że przy obsadzie, jak ta w Meksyku, 31-letnia poznanianka jest najwyżej rozstawiona.

Natomiast 61. w tym zestawieniu zawodniczka z Kolumbii, która w Melbourne przegrała w 2. rundzie z Igą Świątek, na początku lutego dotarła do półfinału imprezy WTA w Lyonie.

Prawie trzygodzinny bój

21-letnia Osorio wysoko zawiesiła poprzeczkę faworytce. W pierwszej partii prowadziła już 5:3, ale Linette wyrównała i doprowadziła do tie-breaka. W decydującej rozgrywce zdołała jednak wywalczyć tylko dwa punkty.

Druga partia układała się jeszcze gorzej dla Polki, gdyż było już 2:5. Wtedy zaczął się jej pościg, który okazał się skuteczny, choć w dwóch kolejnych gemach musiała bronić meczboli. Ostatecznie wygrała tego seta 7:5 i wyrównała stan meczu.

Linette miała na koncie pięć wygranych gemów z rzędu, a w trzeciej odsłonie... podwoiła ten wynik. Rywalka na krótko doszła do głosu przy stanie 0:5, ale podopieczna trenera Marka Gellarda wkrótce przypieczętowała sukces, wygrywając 6:2. Spotkanie trwało dwie godziny i 42 minuty.

Maria Camila Osorio / Lorenzo Hernandez / PAP/EPA

Linette zrewanżuje się Węgierce?

W 2. rundzie (1/8 finału) rywalką Polki będzie w czwartek 91. na liście WTA Panna Udvardy, która na otwarcie pokonała wyżej notowaną Niemkę Jule Niemeier 7:6 (7-1), 7:6 (7-5). Węgierka wygrała ich jedyny pojedynek w nieoficjalnym turnieju w USA w 2020 roku.

Triumfatorka zmagań w Meridzie może liczyć na 280 punktów rankingowych i 34,2 dolarów premii.

Wynik meczu 1. rundy:

Magda Linette (Polska, 1) - Maria Camila Osorio (Kolumbia) 6:7 (2-7), 7:5, 6:2