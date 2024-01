Iga Świątek jako ostatnia z "Biało-Czerwonych" rozpocznie rywalizację w tenisowym Australian Open. Polska zagra z Amerykanką Sofią Kenin o godzinie 2 w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego.

Iga Świątek podczas treningu w Melbourne / Mast Irham / PAP

Mecz Iga Świątek - Sofia Kenin będzie pierwszym tego dnia na centralnym obiekcie kompleksu w Melbourne - Rod Laver Arena.

Iga Świątek i Sofia Kenin spotkały się tylko raz

25-letnia Amerykanka na liście WTA zajmuje obecnie 41. miejsce, ale niespełna cztery lata temu była czwarta. To właśnie w 2020 roku doszło do jedynego do tej pory jej meczu ze Świątek. Trzy lata młodsza Polka była górą w finale French Open i sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.

Kenin natomiast ma w dorobku wygrany Australian Open 2020, ale w kolejnych sezonach nawet nie zbliżyła się do prezentowanego wówczas poziomu. Problemy zdrowotne sprawiły, że spadła do trzeciej setki rankingu WTA. Rok temu w Melbourne odpadła już w pierwszej rundzie.

W drugiej rundzie zwyciężczyni zagra albo z mistrzynią Australian Open 2016, Niemką polskiego pochodzenia Angelique Kerber albo z finalistką imprezy w 2022 roku Amerykanką Danielle Collins.

Świątek jako ostatnia z Polaków przystąpi do rywalizacji. W poniedziałek Hubert Hurkacz zmierzy się z Australijczykiem Omarem Jasiką, a Magdalena Fręch z jego rodaczką Darią Saville.

Iga Świątek na czele światowego rankingu

Prowadząca w światowym rankingu tenisistek Iga Świątek utrzymała przewagę 975 punktów nad drugą Białorusinką Aryną Sabalenką tuż przed rozpoczęciem Australian Open. Do czołowej dziesiątki po ponad pięciu latach wróciła Łotyszka Jelena Ostapenko.

Większość zawodniczek z czołówki rankingu WTA nie grała w minionym tygodniu i skupiała się na ostatnich przygotowaniach do pierwszej imprezy Wielkiego Szlema w sezonie, więc nie doszło do znaczących zmian w zestawieniu.

Na 10. z 12. miejsca awansowała - po triumfie w turnieju w Adelajdzie - Ostapenko, która ostatni raz plasowała się wśród dziesięciu najlepszych tenisistek we wrześniu 2018 roku.

Świątek prawdopodobnie utrzyma pozycję liderki rankingu po zakończeniu Australian Open, bowiem Białorusinka będzie w Melbourne bronić aż 2000 pkt, a Polka tylko 240.

Magda Linette utrzymała 24. pozycję, a Magdalena Fręch awansowała z 72. na 69.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour

1. (1) Iga Świątek (Polska) 9880 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8905

3. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) 6918

4. (3) Cori Gauff (USA) 6660

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6065

6. (6) Ons Jabeur (Tunezja) 4076

7. (7) Marketa Vondrousova (Czechy) 3966

8. (8) Maria Sakkari (Grecja) 3770

9. (9) Karolina Muchova (Czechy) 3590

10. (12) Jelena Ostapenko (Łotwa) 3328

...

24. (24) Magda Linette (Polska) 1896

69. (72) Magdalena Fręch (Polska) 965

195.(196) Katarzyna Kawa (Polska) 398