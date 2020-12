Weekend Cudów to wyjątkowy moment, podczas którego ponad pół miliona osób w Polsce angażuje się w działania Szlachetnej Paczki, a mądra pomoc - organizowana od tygodni przez darczyńców - trafia do ponad 14 tysięcy najbardziej potrzebujących rodzin, którym zabrakło w życiu szczęścia.

Wolontariusze przez cały weekend pukali do drzwi potrzebujących, a w tym roku zaangażowało się ich w Paczkę aż 8 tysięcy. Rodziny włączone do jednego z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce otrzymują w tych dniach nie tylko pomoc materialną. Odzyskują nadzieję, czują też, że ktoś ich dostrzegł, że są dla kogoś ważni. To szczególnie potrzebne w tym roku, kiedy skutki pandemii w pierwszej kolejności dotknęły tych, którzy już wcześniej mierzyli się z wieloma trudnościami.

Wszystkie rodziny znalazły swoich darczyńców. Pomoc trafiła do 14 016 rodzin.

Szlachetna Paczka łączy - często mimo odległości

Szlachetna Paczka już od 20 lat łączy Polaków w mądrym pomaganiu. To szczególnie ważne w roku, w którym zachowujemy społeczny dystans i mamy jeszcze mniej okazji do wychodzenia poza bańkę najbliższych znajomych czy rodziny. Szlachetna Paczka dostosowała się do tej rzeczywistości i choć w trosce o bezpieczeństwo kontaktów bezpośrednich jest mniej, program nadal zbliża i jest pretekstem do mądrego spotkania, rozmowy i refleksji, nie tylko twarzą w twarz. Tak jak w historii pani Marii.

Seniorka od blisko 20 lat żyje samotnie. Gdy przyszła pandemia kobieta niemal straciła kontakt ze światem. W swoim malutkim mieszkaniu nie ma nawet balkonu, a na zewnątrz wychodzi, kiedy już naprawdę musi. Emerytura? Po odliczeniu wydatków zostaje jej na cały miesiąc zawrotna suma 40 złotych... Dzięki Szlachetnej Paczce spełniły się jej dwa marzenia: pierwszy raz od dłuższego czasu mogła z kimś porozmawiać. Po drugie - dostała radio, by na co dzień mogła choć słyszeć głos drugiego człowieka.

Weekend Cudów trwa. Kolejne rodziny otwierają Paczki i wydawać by się mogło, że pomoc materialna to jest to, na co właśnie czekają. Ale proszę państwa, w tych paczkach, które pakujecie, jest zapakowane mnóstwo miłości nadziei i wiary w drugiego człowieka. W momencie, kiedy się je otwiera, to wszystko przechodzi na rodzinę! - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki. To dodawanie skrzydeł ludziom, którzy myślą, że zostali zapomniani, a mieli mniej szczęścia niż inni. A tu nagle ktoś się chce tym szczęściem z nimi podzielić. Bardzo Wam za to dziękujemy! - dodaje.

Weekend Cudów to nie koniec szlachetnej pomocy

Weekend Cudów jest tylko jedną z okazji do spotkań z rodziną. Po dwóch dniach pełnych wzruszeń i szczęścia wolontariusze programu wracają do potrzebujących i nadal z nimi pracują. Często okazuje się, że dla niektórych rodzin potrzebne jest dodatkowe wsparcie: prawne, medyczne i rehabilitacyjne czy pomoc w walce z samotnością. Odpowiedzią na te potrzeby są dodatkowe formy wsparcia, czyli tzw. paczki specjalistyczne. Paczka Prawników, Paczka Medyków, a także prowadzony przez Paczkę telefon wsparcia dla seniorów “Dobre Słowa" ze specjalistyczną pomocą psychologiczną, nie mogłyby istnieć i działać bez wpłat od osób indywidualnych.

Misją Szlachetnej Paczki jest docierać do niezawinionej biedy w całej Polsce, również do miejsc i ludzi, do których z pomocą nie dotarł wcześniej nikt inny.

W tym roku jesteśmy w blisko 100 miejscach, w których wcześniej Szlachetnej Paczki jeszcze nie było. Chcąc docierać do tych nowych rejonów, do mniejszych miejscowości, w których są ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy i solidarności - my, Szlachetna Paczka potrzebujemy Waszego wsparcia. Wsparcia finansowego - apeluje Joanna Sadzik.

Dzięki osobom, które wspierają program finansowo, Szlachetna Paczka może działać przez cały rok oraz otwierać nowe rejony i odkrywać biedę, do której nie dotarł wcześniej nikt inny. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż potrzebującym rodzinom i osobom samotnym.