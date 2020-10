W czwartek 8 października zaprezentowane zostało hasło, które z myślą o Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości opracował Michał Rusinek. Literaturoznawca postanowił tym samym wesprzeć pilne poszukiwania wolontariuszy do tegorocznych edycji tych programów społecznych. Jeżeli nie uda się znaleźć wystarczającej liczby chętnych, w tym wyjątkowo trudnym roku tysiące rodzin i dzieci mogą zostać bez pomocy. To ostatnia chwila, by dołączyć do wolontariatu: https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/.

