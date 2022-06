4 czerwca ruszyła Solidarna Paczka – specjalna edycja Szlachetnej Paczki zorganizowana dla osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie, znajdują się obecnie w Polsce i są w trudnej sytuacji materialnej. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdują się historie uchodźców, spośród których każdy z nas może wybrać rodzinę i przygotować dla niej paczkę odpowiadającą na indywidualne potrzeby. 25 i 26 czerwca w trakcie Weekendu Cudów Solidarne Paczki trafią do potrzebujących.

Masz szansę pomóc. Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz potrzebującą rodzinę. / Shutterstock

Trwa Solidarna Paczka - skierowana do uchodźców wojennych z Ukrainy. Ich świat skurczył się do rozmiaru jednej walizki. Dlatego potrzebują pomocy, solidarności, naszej obecności i poczucia, że są u nas mile widzianymi gośćmi - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej i Solidarnej Paczki.

Wojna redukuje

Redukuje to, co mamy do jednego przedmiotu lub zawartości reklamówki czy walizki. Gdy uciekasz przed wojną, często spośród wszystkich posiadanych przez siebie rzeczy musisz wybrać jedną, którą ze sobą zabierzesz. Ten przymus odbiera Ci to co kochasz i to kim się czujesz. Pokażmy naszym Gościom z Ukrainy, że po tym jak życie tak wiele im odebrało, chcemy by mieli więcej, nie tylko przedmiotów, ale też godności, spokoju, nadziei.

Ludzie, którzy uciekli z Ukrainy wiedli życie podobne do naszego - mieli bliskich, domy, ulubione kawiarnie, przyjaciół, ich dzieci miały znajomych z podwórka, ulubione ciastka i zabawki. Teraz mają tak niewiele. Patrząc na nich widzimy siebie, bo to przecież mogliśmy być my.

Historia z Solidarnej Paczki

Mają po jednej parze butów, w których przeszli najtrudniejszą drogę w swoim życiu. Musieli uciekać z Buczy, zostawiając za sobą - świeży grób ojca i męża oraz dom rodzinny, a właściwie to, co z niego zostało.

30-letnia pani Danuta uciekła z czwórką dzieci i swoją mamą. Otrzymali schronienie w domu u jednej z polskich rodzin. Rodzina jest w żałobie. Kobieta pomimo tragedii robi wszystko, żeby zadbać o swoje dzieci. Prosi o nowe buty. Te, w których przeszli wszystkie tragedie są zimowe i nie nadają się już na letnie miesiące.

Kogo można wesprzeć w ramach Solidarnej Paczki?

Miała swój pokój, ma misia. Miała mieszkanie, ma zawartość walizki. Była nauczycielką, jest uchodźczynią. Miała bezpieczeństwo, ma niepewność. Od lutego obserwujemy i słuchamy historii ludzi, takich jak my, którym wojna w Ukrainie zabrała niemal wszystko.

Pani Tetiana miała swojego lekarza i szpital, w którym leczyła stwardnienie rozsiane. Nagle - po bombardowaniu - szpital przestał istnieć, choroba pozostała. W Polsce dostała pomoc medyczną. Kobieta prosi o płatki śniadaniowe i mleko dla córki, a także materiały szkolne i pościel.

78-letna pani Olga w Ukrainie miała sporą biblioteczkę - teraz chciałaby dostać choć słownik ukraińsko-angielski. Miała też swój kącik, w którym lubiła czytać wieczorami - dziś prosi o lampkę nocną, która stworzy iluzję prywatnego miejsca.

Roman miał wielu przyjaciół i dużą rodzinę, a 18. urodziny musiał obchodzić w Polsce sam. Miał też plany zawodowe, chciał dostać się na staż jako student informatyki. Dziś ma nadzieję, że otrzyma laptopa, bez którego trudno będzie mu się uczyć.

Osoby, którym wojna zredukowała życie do jednej walizki nadal nas potrzebują. Nie tylko w zapewnieniu podstawowych potrzeb, takich jak żywność, dach nad głową czy pomoc medyczna. Również w stworzeniu warunków umożliwiających samodzielne życie i poradzenie sobie w nowym miejscu.

Wideo youtube

Potrzeby rodzin

Obecnie ponad 460 wolontariuszy Solidarnej Paczki odwiedza potrzebujące rodziny uchodźcze w całej Polsce i pyta, jaka pomoc jest im najbardziej potrzebna. Wolontariusze dotarli już do p rawie 1 360 historii rodzin uchodźczych.

Potrzeby rodzin w Solidarnej Paczce mogą być nieco inne niż w Szlachetnej Paczce, bo Paczka to pomoc zawsze dostosowana do potrzeb potrzebującego. Rodziny proszą np. o ubrania, buty na lato - uciekali przecież z domu w zimie, a mamy już czerwiec. To może być doposażenie wynajmowanego mieszkania w garnki czy inny sprzęt. Kurs językowy, żeby zacząć rozmawiać po polsku i zacząć szukać tu pracy. Laptop czy telefon, który pomoże dzieciom w nauce, a rodzinie w kontakcie z bliskimi. Bon na okulary, bo stare zgubiły się podczas ucieczki. Rodziny proszą też często o bony do sklepu z żywnością, żeby odciążyć domowy budżet.

Jak zaangażować się w Solidarną Paczkę?

By się włączyć w Solidarną Paczkę, wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl. Wraz z przyjaciółmi, współpracownikami wybrać rodzinę, której chce się pomóc i stworzyć dla niej paczkę, odpowiadającą na jej konkretne potrzeby. Wybierając rodzinę, należy zwrócić szczególną uwagę na jej trzy główne potrzeby - to minimum, które należy spełnić. Instrukcję krok po kroku i liczne porady dotyczące tego, jak zrobić paczkę w większym gronie, można znaleźć na https://www.szlachetnapaczka.pl/solidarna-paczka-w-paczce/

Na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/solidarna-paczka-w-paczce/ znaleźć można checklistę, która zawiera krótkie porady dotyczące tego, jak sprawnie zorganizować Paczkę w wraz ze znajomymi czy kolegami z firmy.

"Ostatnio wymyśliliśmy coś takiego, jak team shopping. Czyli są osoby, które się składają na zakupy, są osoby, które jadą i robią zakupy w sklepie" - opowiada Paweł, który już od 8 lat wraz ze współpracownikami pomaga w ramach Szlachetnej, a teraz także Solidarnej Paczki.

Solidarna Paczka jest możliwa dzięki wsparciu partnerów: bp, Biedronka, TK Maxx, Cisco, GlobalGiving.

