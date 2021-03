Prawie 3 tys. - to liczba osób, które w ubiegłym roku zginęły na polskich drogach. To tyle samo, ile poniosło śmierć w zamachach na World Trade Center. W tym samym roku według szacunków policji niemal 12 tys. osób próbowało popełnić samobójstwo. W pożarach w naszym kraju rocznie ginie ponad pół tysiąca ludzi. Co piąta rodzina włączona w 2019 roku do Szlachetnej Paczki musiała walczyć z trudną codziennością przez zrządzenie losu. Najczęstszym z nich pozostaje jednak choroba. Tak jak w historii pana Waldemara.

