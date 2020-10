Pani Ula dzięki wolontariuszom Szlachetnej Paczki zaczęła stawać na nogi. Uwierzyła w siebie, znalazła pracę, a kilka miesięcy później ją straciła. Przez pandemię. Rodzinom dotkniętym m.in. skutkami Covid-19 chce w tym roku pomóc Szlachetna Paczka. By tego dokonać potrzebni są jednak wolontariusze, a ich wciąż brakuje – na terenie całego kraju. To ostatni moment, by zostać jednym z nich.

