"Zawsze staram się pomagać osobom, których dotknął los. Pomaganie jest naturalne, płynie z serca" – mówi Anna Lewandowska, która w tym roku przygotowuje Szlachetną Paczkę dla pani Teresy, wdowy i mamy czwórki dzieci. To kolejny raz, kiedy Lewandowscy dzielą się dobrem i wspierają najbardziej potrzebujących ze Szlachetnej Paczki.

Anna Lewandowska przygotowuje Szlachetną Paczkę / Marcin Suder / Materiały prasowe

Angażowaliśmy się już wiele razy z moim mężem w tego typu działania, gdzie jest możliwość pomocy, szczególnie rodzinom. Ty też możesz pomóc! Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, którą możesz wesprzeć - zachęca trenerka.

Komu pomaga Anna Lewandowska?

W tym roku Anna Lewandowska przygotowuje Szlachetną Paczkę dla rodziny pani Teresy. Kobieta jeszcze rok temu wiodła spokojne życie u boku ukochanego męża i czwórki dzieci. Niestety, kilka miesięcy temu mąż pani Teresy, jedyny żywiciel rodziny, zginął tragicznie w wypadku. Zostali sami.

Najstarszy syn ma 14 lat, a najmłodsza córeczka 2 latka. Od razu sobie pomyślałam o mojej małej Laurce, która również ma dwa lata - mówi Anna Lewandowska. Pani Teresa potrzebuje podstawowych rzeczy. Na liście znajdują się produkty żywnościowe, produkty higieny, artykuły szkolne: plastelina, kredki. Znajduje się też na przykład lalka, o której marzy najmłodsza córeczka - wylicza.

Wśród potrzeb rodziny znalazła się między innymi pralka. Urządzenie, które obecnie posiadają, jest małe i zawodne, zużywa bardzo dużo energii, co podnosi codzienne koszty życia. Pani Teresa poprosiła też o bon na kurs szycia, aby mogła pracować z domu. Być może za jakiś czas to my będziemy mogli pomóc i podzielimy się z innymi - powiedziała wolontariuszom Szlachetnej Paczki.

"Każda pomoc jest wartościowa"

Kiedyś też miałam gorszy moment w życiu, kiedy potrzebowałam pomocy od kogoś innego. Pamiętam, jak to jest nie mieć nic - wyznaje Anna Lewandowska. Teraz staram się pomagać innym osobom, bo rozumiem taką sytuację - tłumaczy.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki co roku docierają do tysięcy potrzebujących rodzin w najdalszych zakątkach kraju. Ich historie i konkretne potrzeby trafiają do internetowej bazy na www.szlachetnapaczka.pl, skąd każdy może wybrać rodzinę z najbliższej okolicy i przygotować dla niej Szlachetną Paczkę z dostosowaną do konkretnych potrzeb rodziny, mądrą pomocą. Wokół są osoby, które - tak jak pani Teresa - bez pomocy innych sobie nie poradzą. Warto dzielić się z nimi dobrem, bo każda pomoc jest na wagę złota dla tych, którzy mają najtrudniej.

Każda pomoc jest wartościowa, niezależnie od tego czy jest ona większa czy mniejsza. Ważne jest to, co jest w sercu i to, że to dobro zawsze wraca - mówi Anna Lewandowska.

Dobro to wynik dzielenia

Anna Lewandowska / Marcin Suder / Materiały prasowe

Kiedyś zapytano mnie, czy to jest chwalenie się, że się pomaga. Tak! Uważam, że trzeba się chwalić tym, że się pomaga, bo to jest coś dobrego. Widzę, że to naprawdę działa i czasami inspiruje do tego innych ludzi - podkreśla trenerka.

Ty też możesz przygotować Szlachetną Paczkę i inspirować do tego innych! Wystarczy zebrać krewnych, przyjaciół, współpracowników, znajomych ze szkoły czy uczelni, wybrać rodzinę i zadbać o skompletowanie niezbędnych produktów.

Zorganizowane wsparcie trafi do rodzin w wyjątkowym okresie - tuż przed świętami, podczas tzw. Weekendu Cudów. To dla najbardziej potrzebujących szansa na chwilę oddechu, odpoczynku od obaw i strachu przed kolejnym dniem. Nadzieja na dobre chwile, czasem pierwsze od lat, bo Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna. To przede wszystkim pokazanie najbardziej potrzebującym, że nie są sami.

Ty też możesz pomóc! Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której możesz pomóc. Każda pomoc jest na wagę złota - apeluje Anna Lewandowska.