Dwie reprezentacje Polski w piłce nożnej już rozpoczęły rozgrzewkę przed Weekendem Cudów. "To dla nas ważna, coroczna tradycja" - mówi o przygotowywaniu Szlachetnej Paczki kapitan drużyny narodowej, Robert Lewandowski. W tym roku do piłkarzy dołączyły również piłkarki: "Od teraz nie łączy nas tylko piłka, ale również pomaganie" - relacjonuje Katarzyna Kiedrzynek, jedna z najlepszych bramkarek na świecie, na co dzień zawodniczka mistrza Niemiec, VfL Wolfsburg. Wspólnie stworzyli jedną biało-czerwoną drużynę, która pomaga rodzinie pani Marii.

