Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają się co cztery lata, ale Szlachetną Paczkę reprezentacje Polski wspierają co rok. W tym roku wspólną pomoc przygotowały reprezentacje Polski mężczyzn, kobiet i drużyna eFutbolowa. Zostali kibicami rodziny Pani Katarzyny – samotnej matki wychowującej dwóch synów.

/ Materiały prasowe

Grając dla Polski, jak mało kto wiemy, jak ważna jest świadomość, że za nami jest ktoś, kto nas wspiera i w nas wierzy, kto dodaje sił w chwilach kryzysu. To ważne nie tylko na boisku, ale i w życiu. Każdy powinien mieć swojego kibica. Dlatego razem z panami z pierwszej reprezentacji i drużyną eFutbolową, zdecydowaliśmy się w tym roku kibicować Rodzinie ze Szlachetnej Paczki, by wesprzeć ich w stawianiu czoła aktualnym trudnościom. Bo pomagając zawsze wygrywamy! - powiedziała Ewa Pajor grająca w VfL Wolfsburg kapitanka reprezentacji Polski kobiet.

Reprezentacja gra dla Polski i dla kibiców - to ich energia napędza do gry, daje wsparcie, pomaga się podnieść w trudnych momentach, wycisnąć resztki sił, kiedy ich brakuje. Takiego wsparcia potrzebują też wszyscy, którzy zmagają się z trudnościami w życiu - nadziei, pomocnej dłoni dobrych ludzi, bezinteresownego dobra. To dlatego PZPN oraz zawodniczki i zawodnicy włączają się w Szlachetną Paczkę - nie tylko po to, żeby przekazać pomoc materialną, ale pokazać, że rodziny w potrzebie nie są zostawione same sobie.

Wideo youtube

Historia, którą chcemy zmienić

Historie rodzin i osób w potrzebie Szlachetna Paczka publikuje na swojej stronie internetowej od 12 listopada. Można je znaleźć pod adresem www.szlachetnapaczka.pl. Drużyny wspólnie zdecydowały, że paczkę z pomocą przygotują dla rodziny z Warszawy.

Rodzina, której pomagamy, to pani Katarzyna i jej dwóch synów: 9-miesięczny Ignacy oraz 14-letni Antek. Wychowuje ich samotnie. Starszy chłopiec zmaga się z zaburzeniami mowy, przez co wymaga dużo uwagi i pomocy w nauce. Natomiast pani Katarzyna ma niedokrwistość, musi przyjmować stale leki - powiedziała Weronika Zawistowska grająca w 1. FC Koeln pomocniczka reprezentacji Polski kobiet.

Przed urodzeniem młodszego synka, mimo braku wsparcia ze strony ojca dzieci oraz najbliższej rodziny, pani Katarzyna pracowała i radziła sobie bardzo dobrze. Sama pomagała innym. Niestety, po narodzinach młodszego synka sytuacja się zmieniła. Pomimo chęci aktualnie nie jest w stanie podjąć żadnej stałej pracy ze względu na brak wsparcia w opiece nad dzieckiem. Po odliczeniu wydatków za mieszkanie i leczenie rodzinie, niewiele zostaje na codzienne życie. Przy rosnących kosztach i cenach oraz potrzebach dzieci, kwota ta ostatnio jeszcze się zmniejsza i ledwo pozwala im wiązać koniec z końcem.

W tym roku po raz pierwszy w Szlachetną Paczkę zaangażowała się również drużyna eFutbolu, która w lipcu zdobyła tytuł wicemistrzów świata w FIFAe Nations Cup.

Co urzekło nas w historii tej rodziny? Mimo trudności są wspierającą się i kochającą rodziną. No i Antek gra w piłkę nożną! My gramy, wygrywamy i przegrywamy w świecie wirtualnym. Ale to, co się naprawdę liczy, dzieje się w świecie rzeczywistym. Historie z życia potrzebujących, jak ta, są bardzo poruszające. Dlatego i my włączamy się w Szlachetną Paczkę - chcemy zaprosić do pomagania kibiców i całe środowisko esportu, żeby pokazać, że pomagać może każdy, że również świat gamingowy ma otwarte serca. - powiedział Bartosz "bejott" Jakubowski, reprezentant Polski w grze FIFA23.

Jak wybrać rodzinę ze Szlachetnej Paczki? Wystarczy wejść na stronę internetową tego jednego z największych programów społecznych w Polsce - www.szlachetnapaczka.pl, gdzie dostępne są wszystkie szczegóły dotyczące rodzin i form pomocy.

W drużynie łatwiej!

Łatwiej pomagać, będąc częścią zespołu. Można podzielić zakupy, zadania związane z przygotowaniem Paczki czy budżet niezbędny do nabycia produktów. Dlatego Szlachetne Paczki najczęściej powstają w grupach - w poprzedniej edycji jedną paczkę przygotowywało średnio 31 osób. Najczęściej darczyńcy angażują swoich współpracowników, uczniów, studentów, przyjaciół, krewnych czy... kolegów z drużyny. W 2021 r. Paczka połączyła ponad 700 tys. Polaków. Organizatorzy liczą, że w i tym roku nie zabraknie szlachetnych drużyn.

Kibicujcie razem z nami rodzinom ze Szlachetnej Paczki

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki, podczas którego pomoc przekazywana jest do rodzin, w tym roku odbędzie się w dniach 10-11 grudnia. Ale do wyboru rodziny zachęcamy już dziś, żeby nikt nie został bez wsparcia i żeby był czas na spokojne kibicowanie biało-czerwonym na mistrzostwach świata w Katarze.



Pomaganie ze Szlachetną Paczką to nasza dobra tradycja, pomoc przygotowujemy od lat. To pozytywny akcent na zakończenie roku, który zawsze wyzwala w naszym zespole dużo dobrych emocji. W Szlachetnej Paczce fajne jest to, że każdy może poznać historię rodziny, jej trudności i potrzeby, i zdecydować o wsparciu. I każdy może im pomóc, dodając sił w codziennych zmaganiach. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybrać jedną z historii - wciąż są ich setki. Kibicujemy rodzinie Pani Katarzyny i Wam w pomaganiu! - powiedziała Ewa Pajor - kapitanka reprezentacji Polski kobiet.

Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.