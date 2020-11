Szlachetna Paczka wystartowała w ten weekend. O godzinie 8:00 rano na stronie szlachetnapaczka.pl została oficjalnie otwarta Baza potrzebujących rodzin włączonych do tegorocznej edycji programu. Aby zostać darczyńcą i przygotować paczkę, wystarczy wybrać rodzinę i wspólnie ze znajomymi czy przyjaciółmi spełnić nie tylko konkretne potrzeby, ale i marzenia osób potrzebujących, o które często wstydzą się prosić. W tym trudnym roku Szlachetna Paczka jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Pomóż tym, którzy mają mniej szczęścia. Wejdź na szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Mądra pomoc trafia do najbardziej potrzebujących w ramach Paczki już od 20 lat. Tylko w zeszłym roku w działania Szlachetnej Paczki włączyło się ponad 620 tys. osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 14 i pół tys. rodzin w potrzebie przekroczyła 45 milionów złotych.

2020 rok jest pierwszym, w którym Szlachetna Paczka nie może zainaugurować edycji w swojej krakowskiej siedzibie tak uroczyście jak w ubiegłych latach. Rokrocznie było to miejsce spotkań: wolontariuszy z darczyńcami i ambasadorami programu, a także dziennikarzy, którzy mogli poznać kulisy jednego z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce.

Zdajemy sobie sprawę, że trudniej nam działać. Jednocześnie wiemy, że jesteśmy w tym roku potrzebni bardziej niż kiedykolwiek - zapewnia Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki. Mimo przeciwności, Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości w tym roku odbywają się, w specjalnych okolicznościach - zapowiada Sadzik.

W tym roku "wirtualniej" niż zwykle

Otwarcie Bazy Rodzin to moment, od którego potencjalni darczyńcy mogą wchodzić na stronę Szlachetnej Paczki, by wybierać potrzebujące rodziny i dzielić się z nimi odrobiną szczęścia. Tegoroczne otwarcie ma szczególny przebieg. Całość odbywa się dzisiaj live na Facebooku Szlachetnej Paczki, a także na Twitterze i Youtubie. Podczas wydarzenia Jarosławowi Kuźniarowi o szczęściu i mądrej pomocy opowiadają m. in. Anna Starmach, Katarzyna Boni, Joanna Jabłczyńska, Djvika, grupa ratowników górskich GOPR, a także Joanna Sadzik oraz wolontariusze i darczyńcy Szlachetnej Paczki.

W weekend otwarcia Bazy Rodzin Paczki ma miejsce również charytatywny streaming - Gra Paczka, czyli kilkadziesiąt godzin transmisji z rozgrywek online najpopularniejszych streamerów oraz znanych graczy. W trakcie eventu, który wystartował 12 listopada, widzowie mogą wesprzeć Szlachetną Paczkę wpłatą i wygrać atrakcyjne nagrody, przygotowane przez partnerów wydarzenia.

Na stronie szlachetnapaczka.pl/ od dzisiaj znajdują się tysiące historii rodzin, które miały mniej szczęścia, a które poznali i opisali paczkowi wolontariusze.

Czym jest szczęście?

Dla seniorki Józefy szczęście to życie, w którym już nigdy nie musiałaby wybierać - jedzenie czy leki. Pani Maria byłaby szczęśliwa, gdyby jej chory syn przespał choć jedną noc. W rodzinie pani Edyty szczęście przybiera postać ciepłych, zimowych butów dla dzieci. To właśnie te wzbudzające refleksje odpowiedzi w tym roku stoją za paczkową mądrą pomocą.

Szlachetna Paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest niezawiniona. Często pojawia się w rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet trudno dostępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania utrudniającego podjęcie pracy.

W tym roku Szlachetna Paczka pomaga także osobom, które dotknęła pandemia Covid-19. Najczęściej to grupy i tak już wykluczone społecznie i najmniej uprzywilejowane: osoby starsze, schorowane i z niepełnosprawnościami, rodziny ledwo wiążące koniec z końcem, wielodzietne. Potrzebujemy - wspólnie - wykrzesać z siebie pokłady empatii i zaangażowania, które pozwolą nam wszystkim szczęśliwie zakończyć ten trudny rok. A szczególnie tym, którym tego szczęścia w tym roku zabrakło.

Można głodnemu człowiekowi dać garnek zupy. To dobry uczynek. On ją zje i za cztery czy pięć godzin znowu będzie głodny. Więc trzeba się rozejrzeć za następną zupą, bochenkiem chleba, słoikiem ze smalcem, ogórkami... Ale za kilka dni znowu będzie trzeba kombinować. To może lepiej, temu, kto sobie nie radzi, dać garnek do zupy, wstawić mu kuchenkę gazową, kupić blender, jeśli ma kłopot z gryzieniem i połykaniem? - mówi o mądrej pomocy i wspólnej inicjatywie społecznej Szlachetnej Paczki, Onetu oraz polskich reporterek i reporterów #LudzieNieLiczby Jacek Hugo-Bader. Szlachetna Paczka pomaga mądrze. Jestem jej wdzięczny za to, że mogłem wziąć udział w projekcie, dzięki któremu widać jak na dłoni, że zanim się pomoże, lepiej pomyśleć.

Dla tych, do których nie dociera nikt

Przemyślana pomoc materialna organizowana przez darczyńców w kolejnych tygodniach trafi do rodzin podczas tzw. Weekendu Cudów. To wyjątkowy moment w roku, kiedy potrzebujący otrzymują pomoc i zyskują nadzieję na trwałą zmianę swojego życia. Wolontariusze w tym roku będą przekazywali Szlachetne Paczki 12 i 13 grudnia.

Organizatorzy jednych z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce dokładają wszelkich starań, by Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości były organizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych. Wypracowane rozwiązania opiniował ekspert z zakresu wirusologii, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, który wspierał organizację w przygotowaniach do edycji innych niż zwykle.