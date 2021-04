Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. To długo wyczekiwany czas rodzinnego ciepła i miłości. To również najważniejsze wydarzenie w kalendarzu Kościoła katolickiego, gdyż stanowi o istocie chrześcijaństwa. W Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Faktach RMF FM zabierzemy Was w wyjątkowe miejsce - do polskiej Jerozolimy, Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku.

