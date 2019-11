Turcja poinformowała o schwytaniu starszej siostry Abu Bakra al-Bagdadiego - lidera Państwa Islamskiego, zlikwidowanego w ostatnich tygodniach w wyniku akcji amerykańskich służb. "Kobieta jest przesłuchiwana. Dla wywiadu to żyła złota" - ocenił przedstawiciel władz Turcji.

Abu Bakr al-Bagdadi / SalamPix/Abaca / PAP/EPA

Rasmiya Awad została zatrzymana razem z mężem i synową, którzy jej towarzyszyli. Do schwytania siostry Abu Bakra al-Bagdadiego doszło w syryjskim mieście Azaz, w pobliżu Aleppo.

Cała trójka jest teraz przesłuchiwana. Spodziewamy się uzyskać cenne informacje wywiadowcze dotyczące wewnętrznego funkcjonowania Państwa Islamskiego - podkreślił w rozmowie z agencją Reutera pragnący zachować anonimowość wysoki urzędnik turecki.

Abu Bakr al-Bagdadi zginął 27 października podczas operacji przeprowadzonej przez amerykańskie siły specjalne.

Lider Państwa Islamskiego wpadł w pułapkę zastawioną przez Amerykanów, którzy zagonili go do tunelu. Tam dżihadysta wysadził się w powietrze, gdy zorientował się, że nie jest w stanie uciec. Śmierć al-Bagdadiego potwierdziło Państwo Islamskie. Jak poinformował Pentagon, jego szczątki wrzucono do morza - tak jak było to ze szczątkami dawnego lidera Al-Kaidy Osamy bin Ladena.

Bagdadi początkowo ukrywał się przy granicy iracko-syryjskiej, a następnie wyruszył na północ Syrii. Został zabity tuż przy granicy z Turcją, czyli w regionie, gdzie działają inne grupy dżihadystyczne, a Ankara prowadzi antykurdyjską operację wojskową.

Za głowę al-Bagdadiego Amerykanie wyznaczyli nagrodę w wysokości 25 mln dolarów. W zlokalizowaniu terrorysty kluczową rolę miał odegrać niegdysiejszy członek kierownictwa Państwa Islamskiego.