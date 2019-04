Decyzja ZNP o zawieszeniu strajku jest ważna i potrzebna wszystkim - przede wszystkim maturzystom, rodzicom i nauczycielom; dziękuję za nią - oświadczyła w czwartek wicepremier Beata Szydło. Zapewniła, że rząd jest otwarty na rozmowę i chce prowadzić dialog.

Wicepremier Beata Szydło i wicemarszalek Sejmu, rzecznik PiS Beata Mazurek podczas konferencji prasowej w Sejmie / Tomasz Gzell / PAP

Szef ZNP Sławomir Broniarz ogłosił w czwartek zawieszenie od soboty 27 kwietnia ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

Szydło na konferencji prasowej w Sejmie podziękowała za tę decyzję ZNP. To jest decyzja dobra, ważna i potrzebna wszystkim - przede wszystkim maturzystom, rodzicom ale też nauczycielom - podkreśliła.



Rząd jest otwarty na rozmowę i chcemy prowadzić dialog. Tak jak deklarowaliśmy, chcemy szukać rozwiązań, które będą również akceptowane przez stronę społeczną, przez naszych partnerów - oświadczyła wicepremier.

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek również pochwaliła tę decyzję: Dzisiaj decyzja Związku Nauczycielstwa Polskiego dotycząca zawieszenia strajku to dobra wiadomość, to dobra decyzja, która uwzględnia dobro maturzystów i dobro dzieci, bardzo się z tej decyzji cieszymy - mówiła rzeczniczka PiS.



Problemy oświaty są problemami, pozostają problemami, które nadal są do rozwiązania, dlatego formuła okrągłego stołu i dyskusji na temat zmian w oświacie jest nadal aktualna. Do tej debaty na temat oświaty w ramach okrągłego stołu oczywiście wszystkich zapraszamy, w tym ZNP - dodała Mazurek.

Broniarz: Zawieszamy strajk, ale go nie kończymy

Jak zapowiedział na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz, związek zawodowy od soboty od godziny 6 rano zawiesza ogólnopolski strajk nauczycieli.

Negocjacje rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli trwają od 25 marca.

ZNP i FZZ podczas negocjacji najpierw domagały się tysiąca złotych podwyżki, teraz chcą 30-proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury: 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br.

Z kolei Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" negocjowała m.in. podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 15 proc. od stycznia 2019 roku oraz zmianę systemu wynagradzania. Pensje nauczycieli miałyby być powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

7 kwietnia porozumienie z rządem zawarła tylko oświatowa Solidarność. ZNP i FZZ odrzuciły propozycje rządu. Dzień później rozpoczął się strajk nauczycieli.