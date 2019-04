Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk odpowiedział na Twitterze na słowa Sławomira Neumanna z Porannej rozmowy w RMF FM. Polityk Platformy Obywatelskiej pytany o okrągły stół ws. edukacji mówił, że "rząd proponuje debatę cyrkową na stadionie", a "rozmowy powinny być poważne w gronie ekspertów".

"Nie wiem, czemu PO obraża rodziców, nauczycieli, samorządowców i ekspertów, którzy wezmą udział w #OkrągłyStół. Zwłaszcza, że jeszcze chwilę temu... (załącznik). #WiarygodnośćPO" - napisał Michał Dworczyk na Twitterze. Opublikował też skan dokumentu z 16 kwietnia skierowanego przed Świętami Wielkanocnymi do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym szef klubu PO-KO deklarował udział w rozmowach. "W związku z propozycją przedstawioną przez wicepremier Beatę Szydło w sprawie zorganizowania "okrągłego stołu" dotyczącego polskiej oświaty wyrażam gotowość i potwierdzam udział w rozmowach przedstawicieli Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska" - napisał wówczas Neumann.

Neumann odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM do przypomnianego przed Dworczyka dokumentu. 16 kwietnia wydawało nam się, że to będzie prawdziwa rozmowa o problemach w edukacji, o strajku nauczycieli, o rozwiązaniu tego konfliktu. PiS zaproponował w międzyczasie czy właściwie rząd bardziej... Bardziej debatę cyrkową... - tłumaczył polityk PO. Albo się rozmawia poważnie i są to eksperckie rozmowy, poważnie się rozmawia i rozwiązuje się problem. Problemem w Polsce dzisiaj - i ten strajk, który zostaje od jutra zawieszony - problemem są na pierwszym punkcie wynagrodzenia nauczycieli. Nie ma tego w ogóle praktycznie w agendzie tego spotkania - dodał.

